"Tengo que trabajar mucho para mantenerme"

Álvaro Negredo marcó en la goleada de la selección española en Bosnia (2-5) sus dos primeros goles como internacional absoluto, lo que provocó que, como desveló en zona mixta, el seleccionador Vicente Del Bosque le diese "la enhorabuena" en los vestuarios.

"Estoy muy feliz. Siento que he aprovechado la ocasión en un partido que era muy importante para mí, en el que he sido titular por primera vez con la selección. He hecho dos goles que nunca olvidaré", manifestó Negredo.

01.08 min El sevillista Álvaro Negredo recibe un pase de Silva dentro del área, se revuelve y marca por bajo su primer gol con la selección española, el tercero ante Bosnia.

00.52 min Álvaro Negredo se ha estrenado por partida doble en su debut como titular con la selección española.

"Como el sábado, Del Bosque me ha dado mucha confianza antes de salir a jugar y me ha salido bien. Al final del partido me ha dado la enhorabuena. Me ha dicho que se alegraba mucho por mi", añadió.

Negredo agradeció también la complicidad que ha creado en tan sólo dos partidos con el resto de internacionales: "Me he sentido mucho mejor dentro del campo. El otro día en mi estreno es verdad que estuve un poco nervioso, pero rodeado de jugadores de tanta calidad todo es más sencillo. Es un lujo tener estos compañeros".

Ahora, tras marcar sus dos primeros goles, espera repetir en la próxima convocatoria de Del Bosque, que será para jugar el partido del Centenario de la Federación española en el estadio Vicente Calderón.

"Desde ahora, que he dado los primeros pasos, tengo que trabajar mucho para conseguir lo más difícil, que es mantenerme. La competencia es alta y espero estar a buen nivel para seguir acudiendo a la selección. De momento estoy muy feliz con lo que he conseguido y por ayudar", concluyó Negredo.