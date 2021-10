El delantero del Sevilla Alvaro Negredo no ocultó su alegría tras ser convocado por el seleccionador nacional , Vicente del Bosque, para los próximos dos partidos que disputará la selección española e indicó, en este sentido, que ha "trabajado muy duro para que llegara este momento".Y es que el punta sabe la oportunidad que se le brinda, ahora queen el combinado español. "Es el día más feliz de mi vida. Es el sueño de cualquier futbolista. He trabajado muy duro para que llegase este momento", indicó a los medios oficiales del club hispalense.Igualmente, el ex madridista reconoció que la convocatoria le ha causado cierta sorpresa. "Las noticias del día venían diciendo que el seleccionador no iba a llamar a ningún otro jugador así que cuando 'Monchi' me ha llamado para felicitarme no pude más que emocionarme. En estos momentos de alegría me acuerdo de mi familia, de mi novia, de mi gente, de los que siempre me han apoyado", precisó.Del mismo modo, recordó que elque dirige Manolo Jiménez, y su, habrán tenido algo que ver en esta convocatoria. "Han podido influir en la convocatoria ya que, al estar en el Sevilla, es posible que se fijen más en ti, pero también ha contribuido mi trabajo anterior en la UD Almería".Por lo tanto, con el Mundial en ciernes, el delantero tiene las ideas claras.y trabajar muy bien en el Sevilla para que el seleccionador siga acordándose de mí", refirió, en declaraciones en la web oficial del Sevilla Por último, Negredo tuvo palabras de elogios para la afición sevillista y su papel en el encuentro del pasado sábado ante el Madrid. "El partido fue espectacular y la afición estuvo de veinte. Ojalá en los siguientes partidos la cosa siga siendo así", concluyó.