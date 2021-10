El entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, admitió, al término del partido contra el Sevilla , que los blanquirrojos están "pasando un gran momento y fue justo vencedor" del choque disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán."Fue un partido muy parejo.y fue justo vencedor, aunque hemos tenido la oportunidad de empatar hasta el final. Pero el vencedor es justo", insistió el preparador del cuadro madridista.Igualmente, Pellegrini eludió con elegancia la pregunta de si al perder por sólo dos goles, visto lo visto, se podía dar por contento. "También nosotros tuvimos un par de errores importantes en los goles y, como dije,", respondió.El chileno se marcha de Sevilla consciente de que tiene errores que corregir en sus hombres. "Me preocupa que nos hayan hecho dos goles de cabeza dos jugadores bastante chicos". Los goles por alto y en jugada a balón parado sigue siendo la gran asignatura pendiente del Real Madrid.El entrenador del Real Madrid es consciente del revés encajado, aunque recuerda que tampoco el Sevilla puede considerar haber obtenido una ventaja sustancial en la lucha por el campeonato."A estas alturas de la Liga es importante estar en la parte de arriba de la tabla. El Sevilla está, como nosotros, a tres puntos del Barcelona, pero lo que pase en el futuro no se decide en estos momentos", recordó.Por lo demás, Pellegrini admitió que el"es un jugador muy importante" para el Real Madrid aunque, añadió, se ha confeccionado una plantilla "para que cuando hubiera ausencias se pudieran suplir".Igualmente, consideró determinantes las lagunas de la zaga madridista en la derrota final encajada. "Se han producido algún error defensivo y aunque el Sevilla defendió bien, también hicimos cosas importante en ataque".El entrenador del Sevilla, Manolo Jiménez, precisó tras el 2-1 ante el Real Madrid que "lo único que se ha hecho es ganarle a un grandísimo rival, pero, no ahora, que sólo hay que seguir trabajando"."Las estadísticas son las de trece ocasiones de gol ante el Real Madrid, y eso indica que se han hecho bien las cosas, pero si no matábamos el partido ellos, con la gran calidad que atesoran, nos podían complicar. El equipo superó el varapalo del 1-1, cuando podía ser un 2-0, y hemos ganado de forma valiente ante un grandísimo equipo", explicó.. El equipo cada vez va a mejor y estoy satisfecho de la progresión y la actitud de los jugadores", destacó el técnico sevillano.Jiménez apuntó que el parón en la Liga por los partidos de selecciones nacionales "viene mal porque se van muchos jugadores fuera", aunque precisó que "el calendario es así y no vale lamentarse. Es un buen momento para recargar las pilas" y para recuperar a lesionados "que en el transcurso de la Liga deberán aportar", dijo.