El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha comparecidoante los medios de comunicación después de haber dicho esta tarde adiós al sueño olímpico . La capital española ha resistido hasta la última ronda de votaciones pero los miembros del COI han elegido como sede para 2016 a Río de Janeiro.Laha comenzado conpara Gallardón. Él, con la voz rota, ha analizado la derrota de Madrid en un discurso que ha sido interrumpido con aplausos en varias ocasiones. El alcalde apenas ha podido contener las lágrimas y su rostro resumía las sensaciones de la delegación de Madrid 2016.El alcalde de Madrid ha asegurado que en el equipo español se sienten "" por el apoyo popular y ha añadido que también sienten "tristeza por no haber podido convertir en realidad".Durante su intervención, y entre aplausos, Gallardón ha agradecido el apoyo y la implicación de toda lay ha destacado la imagen del Rey, cabeza de la delegación.El alcalde, que se ha dicho muy orgulloso por la imagen proyectada de España en estos días, ha añadido que en el comité "sabían que era una carrera difícil pero no dudaron ni vacilaron".Después de pedir un aplauso para Jaime Lissavetzky, también muy emocionado, ha dado las gracias a Esperanza Aguirre y, con la voz rota, ha bromedo sobre "imaginario colectivo" de que ambos están "continuamente en disputa".En el, a Gallardón le ha costado mantener la entereza. Ha alabado la generosidad con la que Aguirre y todo su equipo "nos habéis regalado todo lo que os hemos pedido".El alcalde ha tenido palabras también para sus rivales políticos, a los que ha agradecido ser capaces de "no sólo cuando hay posibilidades de éxito".Gallardón ha reconocido que esperaban otro resultado, el alcalde se ha mostrado orgulloso de haber iniciado el camino hacia Copenhague.De la candidatura de Madrid 2016 ha dicho que "ha tenidoque se ha montado en mucho tiempo para poder alcanzar un objetivo". "Que el objetivo no se haya alcanzado", ha puntualizado Gallardón.Madrid, ha dicho, es "sin duda ninguna mucho más que ese sueño que se nos ha escapado".Gallardón se ha mostrado orgulloso de haber dado "de unidad, de trabajo duro y de ilusión". Y ha pedido a los presentes que no dejen que la decisión del COI en Copenhague "rompa nuestros sueños". Madrid, ha dicho, "tiene que seguir buscando todos los objetivos que puedan hacer de ella una ciudad mejor"."Rio ha conseguido los juegos compitiendo con naciones muy importantes", ha dicho Gallardón, que ha añadido que también es elque, por primera vez en la historia, sudamérica pueda albergar unos juegos olímpicos. "El COI ha entendido, en una final en la que hemos superado a Chicago y a Tokio, que la elección de Río era preferible y respetamos deportivamente esta decisión", ha matizado.Durante toda su intervención, Gallardón ha hablado de objetivos y ha asegurado que "" al intentar conseguir un objetivo posible.Aunque tras el discurso no ha habido espacio para las preguntas de los periodistas, el alcalde de Madrid ha dado alguna pista para responder a la que muchos se están haciendo en este momento: ¿Será Madrid candidata para 2020?Gallardón ha asegurado que esta derrota no va a sumir al equipo "en una decepción prolongada" y ha añadido que "".Sin embargo, ha puntualizado, "rendirse no es seguir siempre el mismo objetivo".