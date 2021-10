Los madrileños se consuelan: "Otra vez será"

Esta vez tampoco pudo ser. Madrid volvió a quedarse a las puertas de conseguir el sueño olímpico. Rio de Janeiro fue la ciudad elegida para albergar las Olimpiadas de 2016 , en la votación final celebrada en Copenhague.Cuando el presidente del Comité Olípico Internacional Jacques Rogge abría el sobre con el nombre de la ciudad elegida,madrileña, el punto clave donde se ha seguido con atención cada minuto de esta intensa y larga jornada olímpica.Pocas veces se habrá visto esta castiza plaza tan abarrotada de gente y es que a las 18.45, cuando aún faltaban unos minutos para la decisión final, la gente se iba aprentando cada vez más delante de las pantallas gigantes que el ayuntamiento dispuso para la ocasión.Minutos después las caras lo decían todo,. Sólo un pequeño, aunque muy ruidoso, grupo sobresalía del silencio, eran brasileños, claro, que celebran por todo lo alto la elección de Rio, y que en pocos minutos se convirtieron en el foco de atención de periodistas y fotógrafos y algún madrileño con mirada de resentimiento.A pesar de la decepción, muchos no pierden la esperanza, "ya se intentará otra vez". Mientras otros coreaban la ya famosa frase "yo soy español, español, español" ocomo consuelo.Reme y María Jesús: "Este disgusto tan grande no pude ser. Somos argentinas pero habíamos puesto toda nuestra ilusión en Madrid. El problema ha sido que a Madrid le falta agua y hay muchos deportes olímpicos que los necesitan"."Esta vez ha sido peor que la anterior,. Yo no pensaba que podíamos perder con Brasil, parecía el rival más débil y mira", decía Carlos, que había venido con un grupo de amigos.La fiesta se acabó, todo el mundo a casa. Madrid se mecere unos Juegos Olímpicos, aunque sólo sea por las ganas e ilusión que tienen los madrileños, como dice Teresa: "No pasa nada, a la tercera va la vencida, sólo hay que esperar un poco más, a por el 2020".