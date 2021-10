Maradona: "Los muchachos darán lo que tienen"

El seleccionador argentino Diego Armando Maradona pareció volver a sus mejores días como futbolista, al mostrarse desafiante y con mucha confianza para revertir el mal momento que la selección argentina está pasando camino al Mundial de Sudáfrica 2010.



Maradona se enfrentó con humor y decisión a los periodistas, horas después de volver a Argentina desde Italia, donde pasó 10 días en un centro de descanso para un programa al que se sometió para perder peso.



La ausencia del técnico tras las derrotas ante Brasil y Paraguay, que dejó a Argentina en zona de repesca por una plaza para el Mundial, habría molestado a los dirigentes del fútbol argentino y creó una serie de especulaciones de prensa.



"Especulaciones? ... ¿Qué te puedo decir?. Esto que hice ahora (viajar a Italia) lo tenía que haber hecho en diciembre, pero en diciembre me fui a ver a los jugadores a Europa", dijo Maradona sonriente y de buen humor.



Además, el 'Pelusa' destacó que Julio Grondona "está con confianza". "De las especulaciones no me habló en absoluto, vino a saludarme", explicó el técnico sobre la visita que le realizó el titular de la AFA en Ezeiza.



Durante la ausencia de Maradona, la prensa local especuló que el director deportivo de la AFA, Carlos Bilardo, y el resto del cuerpo técnico estaban confeccionando una lista de jugadores locales para un partido amistoso con Ghana el 30 de septiembre, y otra para los compromisos por la eliminatoria ante Perú y Uruguay, que se conocerá hoy.



"Lo último que soportaría de alguien es que me impongan algo, no me dejé imponer nada a los 15 años, tengo 48, yo respeto a todo el mundo, pero que me impongan o me sugieran un jugador no", dijo Maradona.



"Por eso la lista la doy yo. Aquí todo lo decido yo, por eso me hago cargo de las cosas cuando salen mal. Tengo contrato hasta el 2011", explicó con tono desafiante, el mismo que usó tras las derrotas con Brasil y Paraguay.



La prensa local especuló, además, con varios cambios respecto de nóminas anteriores, como las ausencias del defensor Javier Zanetti, el centrocampista Fernando Gago y el delantero Carlos Tévez, así como la presencia del delantero Gonzalo Higuaín. "La lista la voy a dar hoy y cuando vean que falta alguien opinen, si está, está, y si no está, no está", apuntó un desafiante Maradona. DEMICHELIS MEJORA.



El técnico señaló que durante su ausencia no se perdió detalle de los jugadores que están en Europa y que habló con el defensa del Bayern Munich alemán Martín Demichelis, quien se recupera de una lesión. "Demichelis está muy bien, bárbaro, trabajando con el equipo, me dijo que tiene un profesor americano que lo ayuda en el gimnasio y está esperando volver a jugar", apuntó Maradona.



"He visto a Lionel Messi, a Ezequiel Lavezzi, Diego Milito, a Maxi Rodríguez, están muy bien, y vi muchos jugadores que andan bien, por ejemplo Dátolo", añadió.



Sobre el bajo nivel en la selección de algunos jugadores que brillan en Europa, Maradona se mostró confiado en su recuperación. "En algún momento los muchachos van a dar lo que tienen, ojalá, estoy seguro que ellos se mueren por demostrar en Argentina lo que hacen en Europa. Estoy esperando con ansias que se defina todo esto", finalizó.