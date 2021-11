Los caminos que unen a los Midas de la F1

.

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, tiene previsto ganar con su desembarco en Ferrari cuatro euros por cada euro invertido, además de seguir publicitando la marca de su entidad por todo el mundo y, especialmente, en Europa.La ecuación del banquero más importante de nuestro país es sencilla y ya ha sido utilizada en anteriores patrocinios como ocurrió en 2007 cuando entró a patrocinar a Fernando Alonso. En los tres años de relación con la escudería del británico Lewis Hamilton estiman uncon una inversión de sesenta.La ventaja de una de la cuarta marca financieras má conocida del mundo, según la consultora Brand Finance, es que con su matrimonio con Ferrari se convertirá en el patrocinador más visible ya que Marlboro Corporate Partner no aparece como tal en el coche. Además, el Banco Santander estará en todos los productos que Ferrari venda por el mundo, vía por la que la escudería del 'cavallino rampante' factura 700 millones de euros al año.A pesar de que todavía no hay cifras oficiales del montante de la operación con la escudería que preside Luca di Montezolo, se estima que el Santandercon la esperanza de obtener unos beneficios de alrededor de 160 millones.La entrada de la entidad que preside Emilio Botín en la Fórmula Uno en la temporada 2007 de la mano de McLaren Mercedes ha permitido reforzar la operación de, estando presente en más de cuarenta países.El patrocinio a la escudería del inglés Lewis Hamilton no fue casual, sino un complemento de la operación iniciada en 2004 cuando el Santander compró el británico Abbey Bank, convirtiéndose en el tercer banco por depósitos del Reino Unido. Es más, a pesar de la marcha de Alonso a Renault, el banco siguió dos años más con McLaren porque les era rentable. Eso sí,al cual ligaron a la red de universidades del banco llamada Universia.Ahora, la idea esy reconocimiento internacional, amén de reforzar el mercado nacional. Para ello cuentan con una escuderia sólida como es Ferrari y un piloto bicampeón como es Fernando Alonso, cuyo desembarco en la escudería italiana parece un secreto a voces.Desde la llegada del piloto asturiano al circo de la Fórmula Uno con Minardi los patrocinadores no le han faltado nunca. A lo largo de sus 9 años en la F1, el monoplaza y el mono de Fernando Alonsoque han apostado por él como forma de publicitarse internacionalmente.fue uno de los más sonados, al alcanzar un acuerdo en 2004 con Renault para lucir su nombre en el alerón trasero. A la escudería gala se sumaría también un año después, quien ha apostado durante los últimos cinco años por el piloto asturiano, cuatro en Renault y uno en McLaren, aunque en 2010 saldrá de Renault y del circo de la Fórmula 1 por cambios en su política comercialPor último, los bancos también han estado ligados a la carrera deportiva de Alonso. Primero fue con Renault eny años más tarde, con el. Fue en 2007, cuando el bicampeón español estaba en McLaren Mercedes. Ahora, dos años después Alonso podría volver a estar patrocinado por el banco rojo, esta vez en la escudería roja, Ferrari.El Santander será en 2010 el único patrocinador español de la Fórmula 1, siempre y cuando la presencia del equipo Campos Meta, de Adrián Campos, no abra la puerta a otras marcas como Telefónica, BBVA o El Corte Inglés, como sugieren los últimos rumores.