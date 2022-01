Jiménez: "Es mejor jugar en un albero que en este terreno de juego"

Unai Emery, entrenador del Valencia, se ha mostrado satisfecho con la victoria de su equipo ante el Sevilla (2-0) en el arranque liguero, así como con el juego desplegado y aunque ha afirmado que hoy han "aprobado el examen", ha instado a "seguir estudiando para el siguiente".El técnico valencianista ha valorado el trabajo defensivo de su equipo y ha asegurado que "sin pensar en nombres", ése es el concepto que quiere para el equipo, a la vez que resaltado que han sabido "sujetar" al Sevilla defensivamente "y eso es trabajo de todo el equipo".No ha querido desvelar si dará continuidad en la portería a, que le ha ganado la partida en este estreno a César Sánchez "por detalles técnicos, confidenciales", ni al cuarteto de la retaguardia."Tenemos que vivir a corto plazo. Lo que está claro es que los dos porteros merecían jugar, he sido injusto con el que se ha quedado fuera y con los cuatro centrales da la misma impresión porque los cuatro están asimilando el juego y pueden jugar", ha explicado.Al respecto, ha afirmado que "la temporada es larga" y se ha mostrado confiado en que todos tengan "opciones de jugar" y sobre todo que "juegue el que juegue, todos tengan la actitud de hoy y que el equipo tenga rendimiento alto, que es nuestro objetivo".Ha resaltado lapara argumentar la motivación del Valencia ante el Sevilla, a diferencia del partido que les enfrentó en pretemporada.Respecto a la expulsión de Kanouté y a la insinuación del técnico del Sevilla, Manolo Jiménez, de que Marchena había provocado la falta del jugador rival, ha recordado que las acciones del sevillista han tenido "repercusión" en su equipo."No sé si ha sido justa pero Bruno ha tenido que ser cambiado porque estaba mareado después del codazo de Kanouté y de que le pusieran varios puntos y Marchena también tenía problemas en el tobillo por la entrada y también ha sido cambiado", ha explicadoSe ha referido al estado del terreno de juego y ha asegurado que "los principales perjudicados" han sido ellos porque no pueden desarrollar su juego y ha alabado el trabajo del argentino, aunque ha recordado que "tiene recorrido para crecer".Preguntado por el cierre del mercado de fichajes, ha asegurado que mientras esté abierto,y ha subrayado la importancia de que los que tienen ofertas hayan decidido quedarse porque ello supone "un compromiso".Además, respecto a los objetivos de su equipo para la próxima temporada, no ha señalado ninguno en concreto pero ha insistido en que "buscarán los objetivos más ambiciosos porque el Valencia se lo merece por historia y afición".El técnico del Sevilla, Manolo Jiménez, señaló que "es mejor jugar en un albero que en este terreno de juego", en relación al mal estado del césped de Mestalla que tendrá que ser replantado. "Es algo que debería estar prohibido, igual que en nuestro campo, que jugamos un partido en pretemporada con un césped muy malo", criticó Jiménez."Sabíamos que iba a ser un partido difícil, feo, con poca brillantez, tanto para el Valencia como para nosotros. Era un partido de 0-0 en el que se impondrían las defensas", comentó.El preparador andaluz apuntócomo dos de los factores fundamentales de la derrota de su equipo. "Ha sido un primer tiempo con pocas ocasiones, ninguna clara para el Sevilla, y pronto se puso el partido cuesta arriba con la lesión de Romaric y al filo del descanso con la expulsión de Kanouté", reflejó."El árbitro ha pitado lo que ha visto pero, como anécdota, quiero decir que nunca he visto que hayan expulsado a Kanouté. Ha sido un choque con Marchena, Kanouté llega tarde y mete la pierna debajo del defensa y el árbitro lo ha visto así", señaló.Por su parte, relacionó la lesión de Romaric con el mal estado del césped. "Romaric tiene un esguince, no sabemos todavía de qué grado. Esperemos que la lesión no sea muy grave pero, como mínimo, serán 14 ó 15 días", admitió.También habló del debut dey disculpó que el delantero fichado del Real Madrid no pudiera ayudar a la remontada. "Salió con el partido ya en contra, perdiendo y con inferioridad numérica. No le han podido llegar balones con claridad porque no hemos sabido adaptarnos al terreno de juego y porque jugábamos en inferioridad en el centro del campo", concluyó.