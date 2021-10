Eto'o, el regreso del hijo pródigo al Camp Nou

Enfrentamientos Inter-Barça

Dinamo de Kiev, tercero en discordia



Largo viaje para enfrentarse al Rubin Kazan

El camerunés Samuel Eto'o tiene cita para regresar al Camp Nou, después de que su nuevo equipo, el Inter de Milán, haya quedado incluido en el grupo F con el FC Barcelona, que era cabeza de serie en el sorteo de la Liga de Campeones que se ha celebrado en Mónaco.Además del Inter, el Barcelona se jugará el pase a octavos de final de la Liga de Campeones también con el Dinamo de Kiev, un clásico en los últimos años en emparejamientos con el club catalán, y con el desconocido Rubin Kazan, vigente campeón de la Liga rusa.El morbo está servido en el Camp Nou, especialmente después de las últimas declaraciones del nuevo ariete del Inter, quien insistía en que desconocía aún por qué el Barcelona le había empujado a salir del club y a forzar su traspaso.Será la eliminatoria de los encuentros, ya que Tal equipo que lo formó como futbolista, así como el técnico del Inter, el portugués Jose Mourinho, quien fue segundo de Robert 'Bobby' Robson en el Barça la temporada 1996-97 y posteriormente también de Louis van Gaal.Pero también habrá un reencuentro a la inversa, ya que losse medirán a su ex equipo ya como jugadores del FC Barcelona, y volverán a San Siro, donde los últimos años han recogido numeros éxitos, con el título de Liga como máximo exponente.El choque entre ambos conjuntos será lo más atractivo del grupo F, ya que se prevé que ambos serán los dos equipos que alcanzarán la siguiente ronda y todo quedará a expensas de quién lo hará como cabeza de serie.A pesar del nivel de Inter Barça , los dos equipos no tienen un historial conjunto, aunque sí una historia particular, ya que el gran Inter en Europa se forjó en los años sesenta con dos Copas de Europa, que tuvieron mucho que ver con el fichaje de la estrella barcelonista, Luis Suárez, todo un referente en la entidad italiana.Elentre ambos fue en la segunda fase de la Liga de Campeones de la temporada 2002-03, cuando el Barça derrotó por 3-0 en el Camp Nou al Inter, mientras que en Italia el partido acabó empatado a cero.Los anteriores enfrentamientos hay que buscarlos a finales de los años cincuenta y sesenta, cuando ambos se vieron las caras en la ya desaparecida Copa de la UEFA. Más coincidencias han tenido sus choques en partidos amistosos, como los dos recientes en el trofeo Gamper, cuando el Barça lo ha derrotado por 5-0 (en la edición del 2007) y 2-1 (1996).El Inter es el, título que ha obtenido en las cuatro últimas temporadas. El Scudetto se ha quedado como un premio menor para uno de los grandes de Italia y por ello la familia Moratti, propietaria del club, ha incrementado la inversión en jugadores y, especialmente, en un técnico como Mourinho para conseguir la preciada Liga de Campeones.En sus filas destaca el portero italiano Francesco Toldo, el internacional brasileño Maicon, el argentino Javier Zanetti, capitán del equipo, los ex barcelonistas Ricardo Quaresma, Thiago Motta y Samuel Eto'o, y jugadores de talla mundial como los brasileños Julio Cesar y Lucio, el francés Patrick Vieira,, al argentino Diego Milito y el italiano Marco Materazzi.El tercer equipo con opciones a luchar por una plaza para la siguiente ronda será el Dinamo de Kiev , un viejo conocido del Barcelona con el que se ha medido en cuatro ocasiones en los últimos veinte años, con tres victorias para el equipo ucraniano, cuatro para los barcelonista y un empate. De ingrato recuerdo es para el Barça el último choque entre ambos, en la temporada 1997-98, cuando el equipo azulgrana cayó por un estrepitoso 0-4 en el Camp Nou y 3-0 en Ucrania.El Dinamo, vigente campeón de Liga, es el verdadero dominador del torneo ucraniano, con 13 trofeos desde que se fundó a principios de los noventa, aunque en los últimos diez años ha compartido sus éxitos con el Shakhtar Donetsk.Igor Sakis, presidente del Dinamo,, al contratar al veterano Valeriy Gazzaev, ex entrenador del CSKA de Moscú, aunque no pudo conseguir la repatriación de uno de los 'cracks' de la entidad en los años noventa, Andrei Shevchenko, aún en el Chelsea.Donde sí que ha vuelto a pescar el equipo ucraniano ha sido en la cantera brasileña, de donde ha traído un quinto jugador carioca, tras hacerse con los servicios de Leandro Almeida, del Atlético Mineiro.El Rubín Kazan es el equipo de la capital de la república musulmana de Tatarstán, situada a unos 800 kilómetros al este de Moscú, por lo que los azulgranas, además de desplazarse a Kiev, deberán realizar un desplazamiento mucho más largo hacia el centro de la llanura oriental europea, entre los ríos Volga y Kama.El equipo entrenado por Kurban Berdyyev es el, tras sorprender la pasada temporada a los grandes favoritos al título: el Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú.En sus filas milita el central ex jugador del Gimnàstic de Tarragona y del Racing de Santander,, y sus estrellas son el delantero argentino Alejandro Domínguez, el centrocampista turco Karadeniz Gökdeniz y el máximo goleador del equipo, el ruso Bujárov.El club, fundado en 1958, ha vivido en los últimos años su época de mayor esplendor, puesto que ascendió por primera vez a la máxima categoría del fútbol ruso en 2002, debutó en la UEFA en 2004 y consiguió su primer campeonato el pasado año.