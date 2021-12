Laporta: "Sabía que nos tocaría el Inter"

GRUPO C GRUPO D GRUPO F GRUPO G Milán (ITA) Chelsea (ING) Barcelona (ESP) Sevilla (ESP) Real Madrid (ESP) Oporto (POR) Inter de Milán (ITA) Glasgow Rangers (SCO) Girondins (FRA) Atlético de Madrid (ESP) Dynamo de Kiev (UCR) Stuttgart (ALE) Maccabi Haifa (ISR) Apoel Nicosia (CYP) Rubin Kazan (RUS) Unirea Urcicenin (RUM)

Begiristain: "El Dinamo y el Rubin Kazan no me gustan"

Monchi: "No hemos salido mal parados"



Manolo Jiménez, contento con el sorteo

"Estaba convencido de que nos tocaría el Inter", ha admitido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tras el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones , que ha emparejado al conjunto azulgrana, además de con el equipo italiano, con el Dynamo de Kiev ucraniano y el Rubin Kazan ruso.Para Laporta,, aunque más allá de la calidad del rival, destacó que el doble enfrentamiento con el Inter de Milán permitirá el regreso de Samuel Eto'o al Camp Nou y el de Zlatan Ibrahimovic a San Siro.. Samuel afrontará la vuelta al Camp Nou con gran motivación, pero nosotros también contaremos con un jugador muy motivado como Ibrahimovic, en su regreso a San Siro", manifestó.El mandatario azulgrana destacó que el Grupo F, en el que ha quedado encuadrado el equipo de Pep Guardiola, les obligará a exigirse el máximo: "Eso hará que mantengamos el nivel de motivación que queremos tener este año y nos obligará a esforzarnos mucho".Aparte del Inter, Laporta también. "Son equipos complicados y no nos podemos fiar. En esa época del año allí hace mucho frío y para nosotros no será fácil jugar en estas condiciones", advirtió.Por su parte, el secretario técnico del Barcelona,, lamentó la suerte que deparó a su equipo el sorteo, ya que tendrán dos enfrentamientos incómodos ante el Rubi Kazan ruso y el Dinamo de Kiev ucraniano."El Dinamo y el Rubin Kazan. Tenemos la experiencia de Donetsk, donde el año pasado lo pasamos muy mal para ganar (al Shakhtar). Son viajes muy largos en una mala época del año. Eso nos obligará a estar muy atentos", ha manifestado con cierta preocupación.A Begiristain tampoco le ha gustado que el primer y el último partido de la liguilla se dispute en Milán y Kiev, respectivamente. "Lo deseable es comenzar y empezar en casa, pero tampoco ha podido ser", se ha lamentado.Con mejores ojos ve el secretario técnico del Barça el doble, que ha calificado de "espectacular". "Además, nos encontraremos otra vez grandes amigos, ya que hemos trabajado juntos este verano (en los traspasos de Maxwell, Ibrahimovic y Eto'o)", ha añadido.Precisamente, el regreso de Eto'o al Camp Nou, después de que el club forzará su salida, será uno de los principales atractivos de esta primera fase. "Querrá hacerlo bien y marcar goles, pero no porque sea ante el Barça, sino porque es su vida y haría lo mismo ante cualquier otro equipo".El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez "Monchi", ha reconocido que en el sorteo de la Liga de Campeones, los sevillistas no han "salido mal parados, porquepero ha advertido que "hay que tener respeto a los equipos que han tocado".Monchi, quien ha dicho estar "contento con el sorteo" en el que el Sevilla ha quedado emparejado con el Rangers escocés, el Stuttgart alemán y el Urinea Urziceni rumano, ha advertido que los teutones son "en principio, el rival más complicado del grupo".El director deportivo ha indicado, en declaraciones a la página web del club , que el "Stuttgart tiene la base del año pasado, con la importante baja de Mario Gómez", mientras que del Glasgow Rangers destacó que "en casa es un equipo fuerte con un fútbol muy británico" y del Urinea dijo que "seguro tendrán la ilusión en su debut en la Liga de Campeones, con un bloque muy bien construido por Petrescu".Por su parte,, el entrenador sevillista, fue sincero a la hora de valorar este sorteo. "A priori, creo que si nos lo hubiesen dado a elegir, quizás muchos de los equipos que nos han tocado podrían estar en nuestros cálculos. Tenemos que demostrar por qué hemos sido terceros de España e ir a ganar. Habrá que demostrar en el campo la suerte que hemos tenido", espetó.Jiménez ha admitido que el Unirea es "un desconocido" para él, pero que "los otros dos son", especialmente el Stuttgart, que "ha vendido a Mario Gómez pero ha fichado a Hleb y es un club que quiere hacer cosas grandes"."No hay excusas, hay que salir a ganar siempre. Queremos llegar lo más lejos posible y para eso", concluyó Jiménez.