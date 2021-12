Sneijder se planta y no viaja a Milán

El todavía jugador del Real Madrid Wesley Sneijder insiste en suesta temporada cuando parecía que su fichaje por el Inter de Milán se cerraría en las próximas horas.Según informó 'La Gazzetta dello Sport ' en su página web, el internacionalpara terminar de cerrar su traspaso al conjunto 'neroazzurro', pero en el último momento ha decidido dar marcha atrás y no viajar a Italia.El holandés reiteró a Jorge Valdano su, y el director General y Adjunto a la Presidencia le citó en una reunión con el técnico Manuel Pellegrini, a partir de las 18.00 horas, donde el chileno debería ratificar que no cuenta con él y que debe marcharse.Tal y como señala la información del rotativo italiano en la mañana de este martes, ely ambos estaban a la espera de cerrar los últimos detalles para hacer oficial el fichaje.De esta manera, Sneijder, que ni siquiera fue convocado para el partido que disputó el conjunto blanco frente al Rosenborg en un trofeo Santiago Bernabéu en el que, además,', abandonaría la disciplina madrista, tras dos temporadas en el club.Si el holandés se declara en rebeldía, y no acepta el tomar la puerta del club,, algo que con vistas al próximo Mundial de Sudáfrica, sería muy perjudicial para el centrocampista. Todo depende de la decisión que exprese el entrenador Pellegrini, quien nada más llegar al club blanco aseguró contar con el holandés.El pasado domingo, el técnico del Inter,y que de cerrarse la incorporación de Sneijder sería "perfecto", aunque de no cumplirse, no criticaría la decisión del club. De no concretarse el fichaje de Sneijder, Baptista e incluso Ibagaza podrían ser los posibles objetivos interistas.