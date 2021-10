El Chelsea vence al United y se adjudica la Community Shield

La nueva propuesta del Chelsea de Carlo Ancelotti dio a los 'blues', en la tanda de los penaltis (4-1), el primer trofeo de la temporada, la Community Shield, ante el campeón liguero, un Manchester United que inauguró era, con poca fortuna, sin el ya madridista Cristiano Ronaldo.



En el United, aquejado de una leve crisis defensiva -lesionados estaban el serbio Nemanja Vidic y los ingleses Wes Brown y Gary Neville-, el meta Ben Foster reemplazaba finalmente en la portería del once de Alex Ferguson al lesionado titular Edwin van Der Sar.



Por su parte, en su debut oficial con los 'blues', Ancelotti escogió en su once de partida a Branislav Ivanovic en detrimento del luso Jose Bosingwa.



Foster pronto tuvo ocasión de impresionar a Capello. A este Chelsea remodelado le llevó tan sólo un minuto adentrarse en los territorios de su oponente. Fue un tiro a meta del punta marfileño Didier Drogba que solventó sin mucho esfuerzo el jugador inglés.



Nueve minutos le llevó al once de Ferguson ponerse por delante. Era el portugués Luis Nani quien tras controlar una pelota asestaba un duro golpe al conjunto de Londres.



Al equipo londinense le costaba meterse en el partido. Un Chelsea sin ímpetu y con poca movilidad buscaba la réplica por medio de Drogba, el único 'blue' que constituía peligro para los de Old Trafford, aunque era claramente el United el once dominador en el primer acto de Wembley.



El Chelsea empezó a espabilar hacia el final de la primera parte con más subidas al área del United, que perdió algo de intensidad.



El Chelsea logró igualar en el segundo tiempo con un remate de cabeza del portugués Ricardo Carvalho, que aprovechó un rechace del meta inglés y que finiquitó, con el gol, una jugada comenzada por el francés Florent Malouda y que esta vez no pudo parar Foster.



Se viraron las tornas. Ahora era la escuadra dirigida por Ancelotti la que dictaba las normas.



El equipo azul materializó este dominio con otro gol del inglés Frank Lampard a un pase de Drogba dentro del área.



A la remontada del Chelsea, respondió Ferguson con cuatro cambios. Uno de ellos fue la entrada del delantero inglés Michael Owen, que sustituyó al búlgaro Berbatov.



Wayne Rooney igualó, a pase de Evra, en medio de la tensión del tiempo añadido, empujando el partido a los penaltis.



La suerte se puso del lado de Ancelotti. Marcaron para los 'blues' Frank Lampard, Michael Ballack, Didier Drogba y Salomon Kalou, mientras que para el United, los dos penaltis fallidos de Ryan Giggs y Patrice Evra resultaron fatales.