Preocupan los goles a balón parado

Los goles encajados en jugadas a balón parado empiezan a preocupar al Real Madrid. Así lo reconoció el técnico del equipo, el chileno Manuel Pellegrini, tras la derrota ante la Juventus de Turín en las semifinales de la 'Peace Cup'.Pellegrini afirmó en la rueda de prensa posterior al partido que no le preocupaba demasiado el resultado en los partidos que llevan disputados en pretemporada, pero sí los"Hoy (por anoche) nos encontramos a un rival que sabemos a lo que juega y que tuvo la posibilidad de estar en ventaja al principio de los dos tiempos. Me quedo contento con el primer tiempo que hicimos y que siempre mantuvimos una apuesta de fútbol de toque pese a como estaba la cancha", explicó el chileno.Pellegrini añadió que su equipo avanza en el rendimiento en cada partido que pasa en esta pretemporada, aunque reiteró que "no es normal que encaje cinco goles a balón detenido, pero a estas alturas".El entrenador del Real Madrid calificó el estado del césped del estadio Ramón Sánchez Pizjuán como "lamentable para este torneo", pero insistió en que a pesar de ello el equipo "mantuvo su concepto de juego".Sobre el rival italiano de esta noche, el técnico comentó que "es difícil de dar una opinión en pretemporada, pero su juego se vio facilitado con goles tempraneros en cada parte y además también pegó mucho".El entrenador de la Juventus de Turín, Ciro Ferrara, destacó anoche, tras superar al Real Madrid por 1-2 en las semifinales de la Copa de la Paz, su "grandísima satisfacción por el resultado" y por llegar a la final del torneo, que la jugará el domingo en Sevilla ante el Aston Villa inglés.El técnico italiano reconoció que durante el partido "también se ha sufrido, pero enfrente estaba una grandísima escuadra como el Real Madrid, aunque también se ha jugado bien".Ferrara comentó que la 'Juve' "ha mejorado bastante en el segundo tiempo" y que "todos los jugadores se sacrificaron" en especial para controlar el juego del delantero portugués Cristiano Ronaldo.