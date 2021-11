El Madrid de Ronaldo se topa con la Juve

La Juventus vuleve a hacer de 'bestia negra' del Real Madrid (2-1) y se mete en la final de 'Peace Cup'. Dos goles a balón parado le han bastado a los italianos para sumar la primera derrota en el curriculo de Pellegrni como técnico 'merengue'. La nota emortiva del partido la ha puesto el minuto de silencio en honor a al recuerdo de Boby Robson.El marcador lo abrió la' vecchia senora' dos minutos después de que arrancase el encuentro con un remate de cabeza de Cannavaro.para subir el empate en el luminoso cuando faltaban menos de diez minutos para que se llegase al descanso. El gol definitivo de la victoria italiana lo marcó un viejo conocido de la afción madridista, Salihamidzic, otra vez de cabeza en una jugada a balón parado.Pellegrini planteóque se topó con una Juventus muy bien colocada y con las ideas demasiado claras. El duelo con sabor a Champions se volvió a decantar del lado blanquinegro. El Madrid se jugará el tercer puesto de la 'Peace Cup' con el Oporto portugués. Por su parte, los italianos tendrán que enfrentarse al Aston Villa en la final del torneo.Los blancos han salido dormidos en los primeros minutos de la primera mitad y cuando tan sólo se llevaban disputados dos minutos,que ha supuesto el primer tanto del partido. El central italiano ha dado la bienvenida a sus ex compañeros del Madrid con un gol.La Juve se mostraba muy sólida en defensa y con las ideas muy claras, el gol a favor beneficiaba al juego de la 'vecchia senora'. Pero conforme pasaban los minutosCristiano Ronaldo intentaba desequilibarar a la zaga italiana sin demasiado éxito, estaba siendo el jugador más desequilibnrante de los 'merengues'. La idea de Pellegrini era clara,, con tan sólo Lass como cierre en el centro del campo.Granero seguía mostrando que su regreso al Madrid no ha sido en vano, dando profundidad al equipo. A partir del minuto 25, los blancos empezaron a tener el control, aunqueEl empate llegó de penalti que provocó Raúl a pase de Cristiano. El luso se volvió a encargar de ejecutar la pena máxima y batió a Buffon por el centro de la portería.Faltaban cinco minutos para el descanso y los de, pero el colegiado no descontó ni un sólo segundo y puso el punto y a parte.El comienzo de la segunda parte ha sido un calco de la primera, a los cuatro minutos de juegoy otra vez en una jugada a balón parado, en esta ocasión en un lanzamiento de córner.Los de Pellegrini volvían a enfrentarse a 45 minutos con el marcador en contra y. Las imprecisiones de la zaga 'merengue' volivio a ser la gran carencia del Real Madrid.El equipo blanco echaba de menos un jugador de centro de campo como Xabi Alonso que repartiese. El equipo se mostraba muy descompensado, sin la transición necesaria que necesita un equipo que quiere aspiar a todo.El partido fue un ir y venir de un área a otra, pero sin demasiada fortuna para los 'cracks' del equipo que más copas de Europa tiene en sus vitrinas. Ronaldo fue sin duda, pero no obtuvo la recompensa necesaria a su trabajo.Pellegrini ya sabe lo que es perder como entrenador del Real Madrid, más le vale que seay que el equipo este perfectamente engrasado cuando empiece lo bueno.