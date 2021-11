Ronaldo: 'Lo importante es alcanzar la forma'

Negredo: "Cualquier partido con esta camiseta es una motivación"

El portugués, que marcó su primer gol como jugador del Real Madrid, se mostró satisfecho por el tanto logrado, que se dedicó a sí mismo, pero puntualizó que lo "más importante es alcanzar la forma" [Crónica] El luso, que hizo una gran jugada antes del gol, que provocó el penalti, advirtió que "porque los rivales no lo permiten".Cristiano Ronaldo ha jugado en los partidos recientes en la banda izquierda en lugar de la derecha, su sitio natural. "y hay que respetarlas. Estamos empezando y tenemos que estar tranquilos.Lo más importante es alcanzar la forma al cien por cien", insistió.Ante el partido frente a la Juventus, de semifinales de la Copa de la Paz, el próximo viernes, el luso destacó que "el del Juventus es un partido importante dentro de la preparación para la Liga., dijo.El delantero Álvaro Negredo reconoció las dificultades para hacerse un hueco en el Real Madrid, pero el aliciente que para él supone cada partido con la camiseta blanca."Cualquier partido con esta camiseta es una motivación", dijo el atacante blanco, que salió al terreno de juego en la segunda parte y marcó un gol."Claro que me gustaría quedarme pero tengo que ver qué es lo mejor también para mí y si aquí no puede ser, buscar minutos en otra parte. Hay que ver que puede pasar", explicó el atacante blanco, que preferiría "seguir en el fútbol español" aunque no descarta jugar en otra Liga.Por su parte, el centrocampista Esteban Granero se mostró satisfecho por haber "disfrutado otra vez de minutos con el Real Madrid".Salió en el tramo final de la primera mitad, en lugar del holandés Arjen Robben, para "reforzar el centro del campo". Además marcó su primer tanto. "Siempre es bonito marcar. Sobre todo ante tu gente, y espero que no sea el último", añadió.Finalmente, el defensasalió satisfecho de su rendimiento ante el Liga de Quito. Marcó el tercer tanto. Pero sobre todo resaltó que "Manuel Pellegrini me ha confirmado que cuenta conmigo