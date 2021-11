El técnico del Inter de Milán, José Mourinho, ha dicho que "sólo un entrenador estúpido estaría feliz de perder a Ibrahimovic, pero sólo un estúpido no estaría feliz de tener a Eto'o", mostrándose, además de apuntar que "los aficionados no están llorando por la venta de Ibrahimovic, sino listos para adorar a Eto'o", según ha declarado a 'La Gazzetta dello Sport' Sin embargo, el técnico portugués reconoce que Ibrahimovic "Siempre ha dado todo lo que podido al Inter", así como al propio entrenador, pero las negociaciones con el Barcelona eran sumamente satisfactorias para el club lombardo."El Inter tenía que elegir entre decir a Ibrahimovic que no lo vendíamos, o tener a Eto'o, más a Hleb gratis por un año, más 50 millones de euros", explica Mourinho, al que éste le pareció, comparable con las cifras pagadas por el Real Madrid durante este verano.Así, José Mourinho recuerda que el Inter "ha hecho un negocio de 100 millones, más que los que se han hecho con Kaká y Cristiano Ronaldo", algo que le hace definirlo como "el fichaje del verano", ya que, según él "Eto'o no vale ni un euro menos que Ibrahimovic".