Henry elogia al que será su compañero, Ibrahimovic

El delantero francés del Barça, Thierry Henry, ha hablado de el que será su compañero en la punta de ataque blaugrana, Zlatan Ibrahimovic. "Ya lo había visto antes, cuando yo estaba con el Arsenal, porque lo querían cuando tenía 18 años, y le he seguido en este sentido. Ha hecho cosas increíbles en Europa", apuntó.



Además, aseguró que no tendría problemas para adaptarse dadas sus cualidades. "La verdad es que no lo sé. Si viene, tiene todas las cualidades para jugar en Inglaterra, Italia o España. Para un jugador puede ser muy difícil adaptarse, pero si tiene cualidades es más fácil", señaló.



También habló de su compatriota y amigo Franck Ribéry, de quien comentó que todo apunta a que seguirá en el Bayern. "Aún tiene la camiseta del Barça en casa --se la quedó tras el enfrentamiento de 'Champions'--, pero no puedo hablar de esto. Cuando hablo con él lo hacemos de nuestras vidas. No sé qué va a pasar, pero ahora mismo parece que se va a quedar en el Bayern de Múnich", manifestó.



Henry aseguró hoy, desde la concentración de la plantilla blaugrana en Inglaterra, que en esta temporada hay equipo suficiente para "competir" en un año que prevé que será "muy duro" con hasta seis títulos en juego.



En este sentido, negó que viniera al Barcelona para hacerse con la Liga de Campeones, que consiguió el año pasado, sino que lo hizo para competir, precisamente. "No soy así. Me gusta competir, no sé por qué la gente dice siempre que vine para ganar la 'Champions'. Vine para estar con un equipo que podía competir, para mí es muy importante", reiteró.



Pero para conseguir el éxito de la temporada pasada, en la que se ganó el triplete, o por lo menos una parte de él, será necesario que la plantilla sea un grupo unido. "Debe ser como el último año, un equipo. Puedo hablar de mis compañeros, pero al fin y al cabo fue el esfuerzo de todo el equipo. Hemos tenido una plantilla, y la tenemos aún, increíble", manifestó.



Para empezar, el Barcelona se encontrará con las supercopas de España y de Europa. "Es una buena prueba, y también son dos títulos. Es importante para el club empezar bien. Tendremos que estar bien en el principio de temporada, y los dos partidos contra el Athletic y el de Mónaco ante el Shakhtar es una buena prueba. Mejor ganar estas dos primeras competiciones", aseguró.



Más lejos quedaría la Liga de Campeones, cuya final se disputará en el Santiago Bernabéu, estadio del eterno rival. "Eso ya es pensar demasiado adelante. Pero ese sentimiento ya lo conocéis, cuando ganamos allí 2-6. Nunca en mi vida he visto eso después de un partido, en un campeonato de Liga. A la vuelta en Barcelona, el aeropuerto estaba lleno de gente, solo por un partido. Fue una cosa increíble, así que pensar en ganar la 'Champions' allí es un sueño", aseveró.



Por último, tuvo palabras de elogio para su compañero, el astro Leo Messi. "Para mí es el mejor del mundo, no hay secretos en esto del fútbol. Tiene talento y por encima de todo le gusta trabajar. No se puede decir nada más", concluyó en referencia al hecho que el argentino regresara voluntariamente antes a los entrenamientos.