El entrenador del Barça, Pep Guardiola, ha asegurado que, pese a las importantes ofertas que tiene Carles Puyol, el capitán "no se irá" del equipo azulgrana y se ha mostrado encantando con el retorno, antes de tiempo, del argentino Leo Messi.En su primera rueda de prensa de la temporada , Guardiola despejó dudas acerca de la continuidad de Puyol: "No se irá. Si tiene pensado irse que se lo quite de la cabeza". Además el entrenador del Barça fue muy claro sobre la posición del capitán en el terreno de juego: "Jugará donde le diga, lateral, central o donde sea.".Guardiola también se refirió al hecho de que Leo Messi haya acortado sus vacaciones y haya vuelto antes de hora para integrarse en el equipo. "Ya quiere entrenar y viene para aquí, perfecto", ha dicho el técnico sobre el argentino, quien participará a partir de mañana, en contra lo que estaba previsto, en la estadía del equipo que tendrá lugar en Inglaterra.El técnico dijo que, mientras que el central brasileño Henrique, fichado el año pasado y cedido al Bayer Leverkusen, se integrará en el primer equipo. "Se ha adaptado muy bien al juego en Europa. Tengo muy buenas referencias, veremos cómo se integra. Viene a quedarse en el equipo".En cuanto a, fichado hace unos días procedente del Inter de Milán, Guardiola recordó que lleva "mucho tiempo" en la élite y que se trata de un jugador "técnicamente muy bien dotado".De Keirrison, un jugador que podría firmar por el Barça próximamente, el técnico del Barça ha destacado que tiene "unos números espectaculares", ha insistido en que es "una apuesta de club, joven", pero que en principio sería cedido.Visto como está el mercado, Guardiola se ve incapaz de aventurar cuántos fichajes más hará el Barça, aunque dejó entrever que reforzará una posición en el medio campo, ya que Touré Yayá y Keita se perderán unos cuantos partidos debido a la disputa de la Copa de África.Guardiolade confianza para hacer las rotaciones y alargar el estado físico de los jugadores" y en general, un plantel más extenso que el del año pasado.El entrenador del Barça ha insistido en la necesidad de buscar estímulos para seguir siendo competitivos. "Me va muy bien que no hablemos de los éxitos del año pasado. Tuve la suerte de disfrutar el momento en marzo, abril o mayo, duró mientras lo vivimos", ha insistido.En cuanto a si los fichajes del Real Madrid suponen una motivación añadida, Guardiola ha dicho que el reto es recuperar el espíritu de la pasada temporada. "Tenemos dos títulos en juego desde ya, la temporada será muy intensa", ha dicho.Guardiola ha calificado como "de quien también destacó el entrenador que lo dirigirá el año próximo. En líneas generales, el entrenador del Barça entiende que las televisiones o los periódicos se vuelquen con el Real Madrid por la expectación generada con sus fichajes, pero advierte que "cuando empecemos a jugar, veremos cómo va todo".