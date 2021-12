Así fue el partido

Min.90. Final del partido y primera victoria del Real Madrid en su debut de la pretemporada. El mejor del partido ha sido Benzema con dos remates espectaculares y un golazo con un control orientado. Cristiano ha jugado en la primera mitad y no ha podido disfrutar del delantero francés que ha salido en la segunda mitad. Pellegrini ha decidido probar con dos equipos diferentes, uno en cada mitad del partido.



Min.86. Gollllllllllllllll... de Karim Benzema. El '9' del Real Madrid ha recibido un pase largo de Heinze con un control orientado para encarar a Murphy y batirle por la derecha.



Min.84. El concepto que está claro, es que Pellegrini está insistiendo en la filosofía de controlar el balón y tener largas posesiones en el centro del campo.



Min. 81. El marcador continúa a cero y el aburrimiento se está apoderando de las gradas del 'Tallaght Stadium'.



Min.78. Centro de Drenthe que que se envenena y casi acaba en un 'golazo'. El balón se lo estaba reclamando Álvaro Negrego. Al partido le falta velocidad por las bandas, las jugadas se han enquistado por el centro.



Min. 77. Murphy, el portero del Shamrock Rovers, está a pocos minutos de cumplir la promesa que hizo antes del partido de que ningún jugador del Madrid le metería un gol.



Min.73. Cristiano está viendo desde el banquillo la segunda parte, el luso debe estar pensando que el equipo estaba funcionando mejor con él.



Min.70. Qué remate de Van der Vaart, el holandés se quiere quedar, vaya remate de chilena que ha despejado Murphy con muchas dificultades.



Min.68. El partido ha tomado otros derroteros en la segunda mitad. La velocidad en el toque que ha caracterizado al Madrid de la primera mitad ha desaparecido.



Min.66. Drenthe se ha hecho daño, pero está hecho un 'toro', se levanta y sigue el partido sin problemas.



Min. 65. Garay ha salvado el primer gol de los irlandeses en la línea de gol, Dudek se la había comido.



Min.64. El 0-0 sigue en el marcador, Lass se retira en lugar del canterano Marcos.



Min. 61. Que grande Lass, el francés es un pilar básico del Real Madrid, al trabajo de destrucción se le suma una buena visión de juego que le permite sacar el balón con mucho criterio.



Min.59. Heinze no está muy fino, al argentino se le ve bajo de forma, algo normal en este comienzo de la pretemporada.



Min.56. Casiiiiii....que gran chut de Benzema desde la frontal del área, vaya 'latigazo' que ha soltado el francés, casi rompe el palo.



Min. 55. Diez minutos de la segunda mitad y el Madrid ha perdido velocidad y toque en el centro del campo, la ausencia de Guti se está notando.



Min. 51. Uyyyyyyy, muy buena jugada colectiva de este otro once que ha sacado Pellegrini al campo. Van der Vaart ha puesto un centro fuerte al que no ha llegado Benzema por muy poquito.



Min. 47. Van der Vaart, Sneijder y Drenthe, los holandeses tienen su oportunidad para demostrar al técnico que se pueden quedar en este nuevo proyecto deportivo.



Min.45. Arranca la segunda mitad, Benzema y Negredo son las novedades más destacadas. Menos Lass y Dudek, Pellegrini ha optado por cambiar al resto de jugadores y dar oportunidad a los demás.



Min.45. Final de la primera mitad. Buen balance de los primeros minutos de Cristiano como nuevo jugador del Real Madrid, no ha tenido mucha suerte de cara al gol, pero ha demostrado la clase que derrochó en el United. La segunda mitad puede ser la oportunidad para la gran promesa del fútbol francés, Karim Benzema. En líneas generales, el Madrid está mostrando cambios en su fútbol, parece que Pellegrini ha traido el gusto por tener el balón.



Min.43. Tercer córner que lanza Guti y tercera oportunidad de peligro desaprovechada por los delanteros del Madrid.



Min.40. Pellegrini está sentado tranquilamente en el banquillo viendo los primeros pasos de este nuevo equipo. Junto al chileno está esperando Benzema su oportunidad para debutar como nuevo delantero.



Min.36. Lass ha cometido una falta peligrosa en la frontal de Dudek, el lanzamiento de los irlandeses apenas ha causado problemas al guardameta suplente del Madrid.



Min.34. Segunda falta que lanza Cristiano, esta vez el luso ha disparado el balón contra la barrera irlandesa. Un chute desafortunado.



Min. 32. Ronaldo ha amagado dos veces e involuntariamente le ha dejado un balón al 'pipita' que no ha podido chutarlo a la portería del Shamrock.



Min.30. Aún se mantiene el empate a cero en el luminoso, pero los blancos están mostrando buenas maneras. Es evidente que a los jugadores de Pellegrini les falta partidos para estar al cien por cien.



Min.27. Lass ha lanzado la bola fuera para que los servicios médicos atiendan a Purcell, el centrocampista del Shamrock .



Min. 24. El Real Madrid está dando un auténtico monólogo en el campo. Los chicos de Pellegrini están mostrando gusto por tener el balón, puede ser que le haya salido competencia a Guardiola. Aunque todavía es demasiado pronto para aventurar algo.



Min.21. Cristiano lanza su primera falta. El luso ha hecho su habitual coreografía, dando unos pasitos hacia atrás y chutando el balón con su característico golpeo de 'follaseca'.



Min. 20. El banquillo del Madrid está saturado, 13 jugadores ocupan sillas y oportunidad para entrar en los planes del técnico chileno y eso que aún no han regresado de vacaciones Casillas, Ramos, Kaká y Arbeloa, más los fichajes que quedan por llegar.



Min.17. Lass está demostrando que lo de la temporada pasada no fue un espejismo. El francés es el auténtico pulmón del club blanco, recuperando una bola y otra sin parar.



Min. 15. El partido se está desarrollando como lo previsto, el Madrid está tocando el balón con mucha velocidad y se está viendo a un Cristiano muy activo y que está dejando detalles de mucha calidad.



Min. 12. Cristiano está dejando muestras de su técnica y potencia.



Min.9. Uyyyy, primera ocasión del Shamrock, el balón ha pasado rozando el palo de Dudek



Min.8. Pellegrini ha planteado un partido en el que se están viendo cambios sustanciales respecto a lo que viene siendo el juego del Madrid en las últimas temporadas, un caos. El chileno está marcando los cambios necesarios para que este equipo sea otro.



Min.5. Uyyyyyyy, la primera oportunidad clara del Madrid, gran jugada colectiva que ha terminado Marcelo con un duro disparo que ha podido despejar Murphy. Este Madrid tiene muy buena pinta y todavía faltan jugadores importantes como Kaká, Albiol, Ramos o Casillas.



Min.3. Los irlandeses no se complican y su estrategia es clara, juego directo y muy rápido, eso puede desactivar la presión del Real Madrid.



Min.1. Primer balón de Cristiano Ronaldo como jugador del Real Marid. El luso se ha marchado de dos jugadores y en la frontal del área ha sido derribado, el árbitro no ha pitado nada.



21.02. Los irlandeses ponen en marcha el balón y arranca el nuevo proyecto del Real Madrid.



21.02. Lass y Gago vuelven a ocupar el centro del campo de los blancos, el mismo que la campaña pasada.



21.00. Los jugadores saltan al estadio de Tallaght, Ronaldo sale con el 9 a la espalda y una curiosa muñequera blanca en la mano izquierda. Primera foto oficial con los nuevos galácticos de Florentino.



20.58. Raúl ha entrado en el once titular de Pellegrini. El chileno estrena banquillo y no se ha reservado nada, ha sacado toda la artillería de la que dispone.



20.55. Los aficionados blancos tendrán la primera oportunidad de ver de blanco a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Para ver a Kaká habrá que esperar algo más, todavía está de vacaciones tras la Copa Confederaciones.



20.52. Buenas tardes, está a punto de comenzar el primer partido de pretemporada del Real Madrid. El rival es el conjunto irlandés Shamrock Rover's.