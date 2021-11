Platini: "si Ronaldo cuesta 92 millones, yo 93"

Ely ex futbolista internacional francés,, asegura que si el portugués Cristiano Ronaldo cuesta 92 millones de euros,, aunque precisa que "quizás de los antiguos francos franceses".En una entrevista publicada hoy por el semanario italiano " L'Espresso ", el presidente del organismo futbolístico europeo indica, sin embargo, que "Platini no costaría nada porque respetaba los compromisos y se quedaba en su club hasta el final del contrato firmado".El francés, y afirma que no está alarmado "por ningún club en particular". "Es más, déjeme aclarar que", apunta.El ex delantero del Juventus y de la selección francesa dice que lo que le preocupa es "un patrón de comportamientos generalizados que se propaga por diversos países", ya que "los gastos faraónicos tiran del mercado hacia arriba y alimentan el empuje inflacionista que repercute negativamente en todos los clubes de Europa".En su opinión, los salarios y", por lo que "es el momento de recordar que la mitad de los clubes europeos tienen pérdidas".Platini explica que el nuevo sistema que la UEFA quiere imponer "prevé que los gastos no puedan superar los ingresos", lo que "impedirá que muchos clubes vayan a la ruina mientras siguen pagando sumas estratosféricas a los jugadores y a sus agentes". Además, indica que quiere aplicar esas nuevas normas "antes de que acabe el 2012"., como han propuesto algunos presidentes de los grandes clubes, entre ellos el del Real Madrid, el francés responde: "".Por lo que se refiere a la inclusión del vídeo en las decisiones arbitrales, Platini se ha mostrado también contrario, porque "el fútbol debe mantener el aspecto humano que ha creado su popularidad".Además, a su juicio, "es importante que el juego pueda desarrollarse naturalmente", ya que "con la moviola en el campo, habría demasiadas pausas para ver si ha sido falta o no, si ha habido fuera de juego o no".