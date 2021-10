Pellegrini ensaya con Torres, Pepe, Heinze y Marcelo en defensa

Manuel Pellegrini, técnico del Real Madrid, ensayó a puerta cerrada en el entrenamiento vespertino, el que cerró la triple sesión diaria, con la defensa que se perfila titular para el primer test de pretemporada formada por Miguel Torres, Pepe, Gabriel Heinze y Marcelo.



El Real Madrid cerró su cuarto día de pretemporada en Irlanda con la tercera jornada de triple entrenamiento, que dejó, ante tanta carga de trabajo, dos ausencias por la tarde, José María Gutiérrez 'Guti' y el holandés Wesley Sneijder. Los dos están sobrecargados y realizaron carrera continua por precaución, sumándose en el capítulo de ausencias a Miguel Palanca, Mahamadou Diarra y Ruud Van Nistelrooy.



Ninguno participó de una sesión con balón, de trabajo táctico, en la que Pellegrini incidió especialmente en movimientos defensivos. Si en el partido de ayer mostró el ataque formado por Cristiano Ronaldo y Arjen Robben en las bandas, más Raúl González y Karim Benzema como pareja de delanteros, hoy cambió el dibujo para dar más importancia a la zaga.



En la parte final del entrenamiento alineó dos equipos bajo un sistema 4-3-3, cuando en principio jugará con un 4-4-2, y en uno de ellos trabajó con más insistencia en la defensa formada por Torres en el lateral derecho, Pepe y Heinze de centrales, y Marcelo en el costado izquierdo.



Este equipo lo completaban Adán en la portería, Javi García, Gago y Van der Vaart en el centro del campo, con Cristiano, Higuaín y Benzema como jugadores más adelantados. El portugués siempre partiendo desde la banda derecha, sin jugar como segundo delantero. El otro equipo lo formaron Dudek, Míchel Salgado, Metzelder, Garay, Drenthe, 'Lass', Tébar, Parejo, Robben, Raúl y Negredo.



El sábado será el último día con tres entrenamientos diarios, en los que Pellegrini ha aprovechado para meter la mayor carga física. El domingo bajará la exigencia buscando frescura en el estreno del lunes, en el primer amistoso ante el Shamrock Rovers irlandés.



Heinze hace sonrojar a Cristiano



La anécdota del día la protagonizaron Heinze y Cristiano Ronaldo. El argentino hizo sonrojar a su amigo cuando al firmar autógrafos a los aficionados apareció un calendario con fotos del portugués ligero de ropa. Heinze y Pepe, los dos mejores amigos de Cristiano Ronaldo en la plantilla del Real Madrid, le hicieron pasar unos instantes de apuros en una imagen graciosa que demuestra el buen ambiente que se respira en el vestuario blanco.



Los tres jugadores eran los últimos de la plantilla en retirarse hacia el hotel tras el entrenamiento. Pepe iba más adelantado en la firma a los numerosos aficionados que acudieron a ver de cerca a los madridistas, cuando llegó a sus manos un calendario de Cristiano que ya habían firmado otros compañeros.



Pepe comenzó a reírse ante la foto que le hacían firmar, un cartel de calendario con Cristiano en un bañador corto, 'slip', saliendo de una piscina. Cuando Heinze lo vio de lejos no tardó, entre carcajadas, en coger el calendario y comenzar a ver el resto de fotos en las que el astro portugués posaba como modelo.



Incluso intentó Heinze arrancar la foto más atrevida, ante los gritos de los niños pidiendo que no lo hiciese, que alertaron a Cristiano de lo que estaba ocurriendo. Muerto de vergüenza y sonrojado, pensando que podía ser centro de las bromas de todos en la cena o el vestuario cuando se mostrase la imagen, pidió que no lo hiciese y Pepe logró devolver el calendario a los aficionados.