RUMORE RUMORE

20.40. El Manchester City va a por Puyol

18.15. Huntelaar no viaja a Dublín

17.45. El Madrid ofrece 18 millones por Moutinho según la prensa portuguesa

14.25. La Roma se interesa por Huntelaar

11.38. Tévez podría fichar por el City

11.07. La 'Juve' se interesa por Melo

10.24. Julio Cruz podría ir al Lazio

09.32. El Milán podría ser el futuro de Eto'o

09.00. El City quiere a Luis Fabiano

08.07. El Madrid baja su oferta por Xabi



07.25. Ribéry costaría menos en 2010



El central del Barça Carles Puyol podría haber recibido una oferta multimillonaria del Manchester City, según publica este lunes el diario Mundo Deportivo . El equipo inglés le habría hecho una oferta irrechazable: tres temporadas y una ficha de 8 millones de euros netos. El capitán azulgrana, que termina contrato en 2010, aún no ha firmado su renovación con el conjunto azulgrana.Según este diario, las dudas del capitán culé no serían económicas sino deportivas: Puyol no querría pasar de ser central fijo a un comodín en la zaga defensiva.El delantero holandés Klaas-Jan Huntelaar es baja de última hora en la expedición del Real Madrid que viaja para realizar la pretemporada en Dublín, lo que parece prever como inminente su traspaso al Stuttgart.Huntelaar, llegado en el último "mercado invernal" bajo la presidencia de Ramón Calderón, no entra en los planes de Manuel Pellegrini. El Madrid llegó hace días a un acuerdo con el conjunto alemán para el traspaso del holandés a cambio de 18 millones de euros, más dos por objetivos cumplidos.El acuerdo de traspaso entre clubes estaba a expensas del visto bueno de Huntelaar, que en los últimos días se mostraba reacio a su marcha al Stuttgart. Sin embargo, la ausencia final de Huntelaar en la expedición madridista hace presagiar que el holandés está ya muy cerca de ser traspasado.Según el periódico luso 'Correio da Manha', el club blanco estaría dispuesto a ofrecer 18 millones de euros al Sporting de Lisboa por la transferencia del mediocampista internacional. Fuentes del Real Madrid, con las que el diario `Correio da Manha¿ ha contactado, afirman que Jorge Valdano quiere solucionar antes del martes quién va a ser el encargado de jugar detrás del brasileño Kaká.Moutinho, cuyo juego se asemeja mucho al de su compatriota Deco, ex jugador del Barça y actualmente en el Chelsea, sería la segunda opción en el caso de que el Madrid no logre concretar la compra de Xabi Alonso, del Liverpool.Según las informaciones del periódico portugués, el Madrid habría sondeado también a Santi Cazorla, a quien el entrenador Manuel Pellegrini conoce muy bien, así como a los italianos Daniele De Rossi (AS Roma) y Gaetano D'Agostino (Udinese).Moutinho es un jugador de sólo 22 años, pero está considerado uno de los grandes baluartes de la actual selección de Portugal. El tener cinco años menos que Xabi Alonso es una de las cualidades de Moutinho que destaca el diario portugués en su edición. Para los 'leones' del Sporting, el mediocampista jugó 135 partidos en cinco temporadas y anotó 16 goles. Moutinho, un jugador tan luchador como creativo, tiene contrato con el Sporting hasta 2014 y una cláusula de rescisión de 22,5 millones de euros.Parece que el destino más probable de Klaas-Jan Huntelaar para la próxima temporada será el Stuttgart. Es el equipo que más seriamente ha ido a negociado por el jugador, pero en las últimas horas a aparecido otro 'gallito' europeo dispuesto a hacer una oferta por el jugador. Se trata de la Roma, que busca desesperadamente un delantero nato en este mercado veraniego.Pero la Roma no tirará la casa por la ventana, más que nada porque no tiene dinero para ello. También manejan los italianos otras opciones por si el holandés no puede llegar. Las más sonadas son el ucraniano Andrei Shevchenko y el ruso Roman Pavlyuchenko.El delantero argentino Carlos Tévez podría fichar en las próximas horas por el Manchester City, según publican distintos diarios ingleses, que aseguran que el futbolista pasaría este mismo lunes el reconocimiento médico.Tévez, que acaba de regresar de sus vacaciones, querría cerrar el fichaje lo antes posible para, según el 'Daily Mail' , viajar este miércoles con el grupo a la gira por Sudáfrica. El argentino firmaría un contrato por cinco temporadas tras haber rechazado ofertes de Chelsea o Liverpool.El centrocampista brasileño Felipe Melo está a pocas horas de convertirse en jugador del Juventus de Turín, según publica hoy el diario "Corriere dello Sport" , que asegura además que el futbolista pasará en breve las pruebas médicas.Según el diario, tras abandonar el Fiorentina, en el que ha jugado la última temporada, el internacional brasileño se incorporará dentro de una semana a los entrenamientos de su nuevo equipo, que está concentrado en la localidad de Pinzolo, en los montes Dolomitas italianos.El delantero argentino Julio Ricardo Cruz, actualmente sin equipo tras terminar su contrato con el Inter de Milán, está más cerca de fichar por el Lazio romano, asegura hoy el diario deportivo italiano "Corriere dello Sport" Según el rotativo, el futbolista, quien llegó al Inter en 2003 procedente del Bolonia, tomará una decisión definitiva sobre su futuro en los próximos días y podría incorporarse, incluso, a la concentración del Lazio este mismo jueves o viernes. "La eventual llegada de Cruz dotaría al Lazio de un delantero hábil en el juego aéreo para abrir espacios" a su compatriota Mauro Zárate, dice el periódico.La incertidumbre sobre el futuro de Samuel Eto'o está cerca de resolverse. Después de que el Manchester City anunciara pficialmente en su página web la renuncia a fichar al camerunés, el destino del jugador podría estar cada vez más cerca del Milan de Silvio Berlusconi, como consecuencia de una jugada de carambola.Tras descartar a Eto'o, el club de los citizens ha centrado todos sus esfuerzos en fichar al sevillista Luis Fabiano, pretendido a su vez por el Milan que, sin embargo, no podrá igualar la oferta económica del club inglés, por lo que todo indica que volverá a plantearse la incorporación de Samuel como primera opción.Berlusconi había estado negociando con el Sevilla, pero los 18 millones que ofrecía el club rossonero fue considerado una oferta demasiado baja, teniendo en cuenta que la cláusula del pichichi de la Copa Confederaciones está cifrada en torno a los 32 millones de euros.El Manchester City echará el resto por Luis Fabiano con una gran oferta. El conjunto inglés, tras anunciar el final de las negociaciones para contratar a Samuel Etoo, ha decidido que su próximo fichaje será el delantero del Sevilla. De hecho, ya se han puesto en contacto con el jugador para comunicarle sus intenciones y ponerle sobre la mesa un contrato con unas cifras mareantes, muy superiores a las ofertadas por el Milan.El club inglés, consciente de que al Milan le bastó con su prestigio para obtener el sí del futbolista, ha optado por ofrecer al brasileño un sueldo que el club rossonero no parece dispuesto a igualar.El Real Madrid ha rebajado su oferta por el español Xabi Alonso. Así, el conjunto madridista ofrece ahora al Liverpoolpor el mediocentro. Ante la falta de respuesta del conjunto 'red', el club blanco ha decidido reducir el dinero ofrecido en un principio.Al aprecer, el Real Madrid presentó una oferta por escrito que terminó el pasado miércoles 8 de julio por una cuantía de 27 millones de euros. Ante la no contestación del Liverpool, la nueva oferta blanca ha quedado reducida a los 24 millones de euros.El Liverpool sabe que tiene un asunto complicado con el futuro de Xabi Alonso. El internacional español ya ha comunicado que se quiere marchar del club y así se lo ha hecho saber a Rafa Benítez.El Bayern no quiere sentarse con el Madrid a negociar por Ribéry. Los blancos ofrecen ahora 55 millones, pero la temporada que viene el francés puede acogerse al artículo 17 del Reglamento FIFA para rescindir su contrato. En tal caso, los alemanes recibirían como máximo 22 millones.El extremo galo acaba de cumplir su segunda temporada en el Bayern Múnich y todavía le quedan dos años de contrato. Si el jugador quiere acogerse al artículo 17 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores para marcharse al Real Madrid, debe esperar a la próxima temporada, cuando finalice el período de protección, que se extiende hasta 2010.