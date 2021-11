Ribéry vuelve a entrenar con el Bayern

Tras dos jornadas de ausencia, el francés Franck Ribéry aparcó sus molestias y volvió a los entrenamientos de Bayern de Múnich, después de haber estado ausente en las últimas sesiones por unos presuntos problemas en el talón de Aquiles. Así, el extremo, pretendido por el Real Madrid, aparca la polémica hasta próximo aviso.Fueran molestias en el talón o ampollas -que llevaron a los medios de comunicación a bromear sobre la "ampolla" que ha creado el revuelo en torno a un posible traspaso de Ribéry al Madrid y a la posibilidad de que ésta termine reventando-, lo cierto es que la ausencia del internacional francés se había interpretado como una estrategia para tensar su relación con el club bávaro y forzar su salida.Vuelta a la aparente normalidad, el francés firmó autógrafos al término de la sesión y luego asistió a un "brunch" de toda la plantilla, con sus familias, que había convocado el entrenador Louis van Gaal para conocer mejor el grupo.Por su parte, el nuevo entrenador del Bayern, el holandés, que, a su juicio, enrarece la atmósfera del equipo al que está tratando de inculcar su estilo, y posiblemente no le importaría abrir la puerta a la salida de la estrella del conjunto muniqués."La cuestión de un traspaso no es buena para Ribéry, no es buena para el Bayern de Múnich y no es buena para mí tampoco", ha valorado el entrenador holandés en la versión dominical del diario alemán 'Bild'. "Hay que acabar con esto. Debemos arreglar este problema", añadió, al tiempo que señaló que, en su opinión, el entorno de Ribéry "le influye mucho".En cualquier caso, la venta de Ribéry podría ser una operación interesante para el Bayern, que fichó al francés por 25 millones de euros -con contrato hasta 2011- y por el que podría obtener el doble, o al menos una buena cantidad de dinero más algunos jugadores del Real Madrid, en caso de efectuarse el traspaso.Los rumores son múltiples en este sentido. Aunque los directivos han dicho hasta la saciedad que Ribéry no está en venta, podrían dejarse llevar por alguna "locura" en forma de oferta. Posiblemente, no sólo una oferta económica. Uli Hoennes ha dicho que por los 55 millones de euros en que se estima una eventual oferta del Real Madrid ni siquiera está dispuesto a pasar al teléfono a hablar de Ribery.Elevar la cantidad sería una fórmula -personas cercanas al Bayern, entre ellas Ottmar Hitzfeld, dicen que a partir de una oferta de 70 millones el tono bávaro ante el problema cambiaría-, pero al parecer no es lo que quiere el Real Madrid.La posibilidad del equipo blanco está en ofrecer, además del dinero que está dispuesto a pagar por Ribéry, jugadores de los que en todo caso quiere desprenderse.Un jugador que tendría que estar en esa oferta sería, puesto que el holandés es el único jugador del Real Madrid por el que el Bayern ha mostrado abiertamente interés.La segunda carta del Madrid podría ser, más que Arjen Robben,, puesto que se trata de un jugador que ya conoce la Bundesliga y que no tendría problemas de adaptación.Sin embargo, ahí hay una situación paradójica y es que el hecho de que ambos jugadores sean holandeses puede resultar tanto una tentación como un impedimento.Aunque a Van Gaal le ha gustado rodearse de compatriotas en anteriores experiencias, lo cierto es que él mismo ha reconocido haber aprendido la lección de su paso por el Barcelona y que un club tiene que mantener su identidad. Y la llegada de Robben o Van Vaart y Sneijder, que se sumarían a Mark van Bommel y Edson Braafheid, podría ser vista como el comienzo de una invasión holandesa.El Real Madrid tiene tambiény el Bayern tiene necesidades en otras posiciones. Si se leen entre líneas las recientes declaraciones de Van Gaal, se puede concluir que el holandés quiere o bien un lateral o bien un central zurdo.En esa constelación, otra carta del Real Madrid podría ser ofrecer a, aunque es muy probable que las frecuentes lesiones del jugador generen algunas dudas en los directivos del Bayern.El dinero, los 55 o más millones, sin duda no le vendrían mal al Bayern que acaba de pagar 35 millones por Mario Gómez y podría volver a retomar la ofensiva para hacerse con los servicios del meta del Schalke Manuel Neuer.Pero también es claro que está urgido de ellos. Y en el pasado ya el Bayern ha obligado a algunos jugadores, fue el caso de Michael Ballack, a cumplir su contrato renunciando a ingresos millonarios por un traspaso adelantado. Todo por cuestión de principios.