Ronaldo gana su segundo título del año

El Corinthians de Ronaldo se consagró este jueves como campeón de la Copa do Brasil con un empate a dos en su visita al Internacional y obtuvo la clasificación directa para la Copa Libertadores de 2010.Desde su regreso al fútbol brasileño, este es el segundo título de Ronaldo, tras el Campeonato Paulista , en el que el Corinthians se proclamó campeón sin perder un solo partido.Sendos tantos en el primer tiempo de Jorge Henrique (m.19) y André Santos (m.28) certificaron el 2-0 de la ida, jugado hace dos semanas en Sao Paulo, e hicieron inútil la remontada 'colorada' en Porto Alegre, que obró Alecsandro con un doblete.La gran ventaja que obtuvo el Corinthians en la ida y en los primeros compases del encuentro de vueltadel mundialista Ronaldo, que sí anotó uno de los dos goles del partido de ida.La Copa do Brasil fue el torneo en el que debutó Ronaldo después de la grave lesión que le apartó de las canchas por trece meses. El ex jugador del Barcelona y el Real Madrid jugó su primer partido en la primera fase de esta competición, en la que se enfrentó al Itumbiara.Su actuación más decisiva fue en la vuelta de los octavos de final, cuando marcó los dos goles que sirvieron a su equipo para ganar por 2-0 y remontar la eliminatoria adversa contra el Atlético Paranaense.En los cuartos, contra el Fluminense, y la semifinal, contra el Vasco da Gama, jugó, pero no consiguió hacer gol, aunque volvería a recuperar su puntería en la ida de la final.Para el Corinthians -segundo equipo más popular de Brasil tras el Flamengo- fue su tercer título en la Copa do Brasil, después de los triunfos de 1995 y 2002.La Copa do Brasil la disputan los mejores clasificados en los campeonatos y copas regionales de todo Brasil, con excepción de aquellos equipos que se juegan la Libertadores, por la coincidencia de fechas. Algunos equipos importantes han protestado en diversas ocasiones por verse excluidos de esta competición, considerada como, en función de sus éxitos deportivos.Las otras cuatro plazas de Brasil en la competición continental se reparten a los mejores colocados al final de las 38 jornadas de la Liga. En la edición de este año, participaron en la Copa un total de 64 equipos, de entre los cuales, tan sólo trece juegan en la primera división brasileña