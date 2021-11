Un fotógrafo denuncia a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha reconocido haber dado una patada al coche de un fotógrafo cuando intentaba filmarle, un incidente por el que ha sido denunciado, según medios lusos, tras resultar herida leve una chica al romperse un cristal del vehículo.



Los representantes en Lisboa del futbolista portugués difundieron una declaración del fichaje estrella del Real Madrid en la que asegura que la acompañante del "paparazzi" no presentaba ninguna "herida visible" y atribuye su airado comportamiento a que era seguido mientras acompañaba a su madre.



Pero aunque lamenta los hechos, Cristiano Ronaldo advierte que si se repite la situación podría "reaccionar de forma idéntica".



Según varios medios lusos, el fotógrafo y la chica, al parecer de unos 17 años, que le acompañaba en el interior del vehículo, denunciaron el lunes ante la policía lusa al futbolista por esos hechos, acaecidos el domingo en Lisboa.



En las declaraciones difundidas por sus representantes, Ronaldo asumió el incidente, relatado por varios tabloides portugueses que revelaron la denuncia interpuesta contra él por heridas que sufrió la muchacha tras la rotura del vidrio del automóvil.



"Cuando mi madre está en casa -afirma el futbolista- pido disculpas pero no admito que nadie, repito, nadie, la moleste. Lamento el gesto que tuve, si bien no pueda jurar que si las circunstancias se repitieran no reaccione de forma idéntica".



El ex jugador del United relató que el pasado domingo un individuo, a quien ya había visto en los últimos días junto a su casa esperando "algo que fuese noticia", le persiguió por las calles de Lisboa.



Durante el trayecto, Ronaldo, que iba acompañado por su madre, asegura que se vio "forzado" a detener su coche e intentar convencer al fotógrafo y su acompañante para que les dejasen en paz.



"Cuando estoy solo, todo bien, me lo trago e intento quedarme indiferente", aseguró el futbolista al explicar que la presencia de su madre le hizo actuar de otra manera.



El mejor jugador del mundo en 2008 acusó, además, al fotógrafo de intentar hacerle una "extorsión" al intentar vender "de inmediato" la grabación de lo sucedido a sus representantes, cosa que el no admitió y optó por poner el caso en manos de sus abogados.