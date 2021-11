Ferguson: "Cristiano es el mejor del mundo"

Pepe: "Cristiano trabaja muy duro y es una persona espectacular"

El entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, no ha dudado en elogiar y desearle lo mejor al portugués Cristiano Ronaldo, una vez que el club de Old Trafford confirmara su venta al Real Madrid, que ya ha pagado los 80 millones de libras de su traspaso "Cristiano ha sido. Sus seis años en Old Trafford le han visto desarrollarse como el mejor futbolista del mundo", sentenció el entrenador escocés.Además, Ferguson, no dudó en asegurar que "su contribución ha sido" en los años que ha estado en la entidad inglesa."Su talento, su habilidad para entretener y su contagiosa personalidad han cautivado a seguidores de todo el mundo", elogió el entrenador escocés en la despedida del jugador, que el próximo lunes será presentado como jugador madridista. "", sentenció.El central del Real Madrid Pepe también se deshace en elogios hacia su compatriota Cristiano Ronaldo, asegurando que no se corresponde con la realidad la imagen que algunas personas tiene de él, porque"Muchas veces me impresiona la imagen que desde fuera tiene la gente de él, porque Cristiano esy que lo que más le gusta es jugar al fútbol", expresó.Así, lamentó que "la gente hable cosas que no son verdad sobre Cristiano" porque, advirtió, "en el día a día es una persona espectacular".El madridista consideró que tanto su compañero de selección como Kaká "van a dar lo máximo para demostrar lo grandes que son" y que "ya conocen la grandeza del Real Madrid", como pudo comprobar el brasileño anoche en su presentación. "Fue increíble.. Estoy muy feliz de estar en este club y de formar parte de esta plantilla", dijo, en palabras a 'Realmadrid Radio'."Kaká es un gran futbolista,en el vestuario. A nosotros no nos ha sorprendido la que se ha montado porque sabemos la grandeza del Real Madrid. Este es un club único en el mundo y es capaz de hacer estas cosas por un jugador. Pienso que Kaká va a querer demostrar dentro del campo de lo que es capaz", añadió, en referencia a las miles de personas que se dieron cita en el Santiago Bernabéu.Pepe cree que "los demás equipos" por los fichajes del club, ya que "Kaká es un jugador increíble, así como Cristiano". "Son dos grandes futbolistas, dos grandes profesionales que vienen dispuestos a ayudar al equipo. Nosotros en el vestuario tenemos que darles cariño, y luego dependerá de ellos", expresó.Además, no se olvidó del que podrá se su compañero en el eje de la zaga,. "Ha hecho un buen trabajo en el Valencia y en la selección. Viene con bastante ilusión para Madrid y espero que se adapte lo más rápido posible a nosotros", concluyó el portugués.