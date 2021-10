Calderón: "Yo también hubiera fichado a Kaká"

El ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón ha quitado mérito a Florentino Pérez en el fichaje de Kaká, asegurando que el brasileño también hubiese llegado al Bernabéu con él o "cualquier otro" presidente porque el jugador "quería venir".



La misma línea siguió con el fichaje de Cristiano Ronaldo, una incorporación que, según Calderón, él inició. "El presidente -Florentino Pérez- ha demostrado que tiene el mismo gusto que yo y las mismas preferencias. En el caso de Cristiano Ronaldo era un contrato que yo inicié y prácticamente dejé hecho", apuntó, en declaraciones a 'COM Rdio'.



Otro de los nombres que sonó para el Madrid mientras estaba en la presidencia era el de David Villa y Calderón afirmó que si el delantero no acabó de blanco fue porque el precio era "muy alto". "Donde vaya aportará mucho, tanto si va al Barcelona como si se queda en Valencia. Mete muchos goles y es español", añadió.



Además, al ser preguntado por el que fuera su entrenador durante una temporada y media, Bernd Shuster, afirmó de él que es un "desagradecido" mientras del actual presidente Florentino Pérez dijo que "fracasó en una primera etapa", pero espera y desea "que triunfe en esta nueva".



Calderón lo intentó con Iniesta



En otro orden de cosas, y sobre la opción de haberse hecho con algún jugador del FC Barcelona, aseguró, que no negoció por Eto'o, pero sí por Iniesta: "Yo no quise fichar a Eto'o. Lo hubiera hecho si el jugador o el Barcelona hubieran estado de acuerdo. Ya me ocurrió con un jugador del Barcelona en mi primer año de mandato y llamé a Laporta para decirle que no creyera nada de lo que pudiera leer salvo que el Barcelona quisiera venderlo," explicó.



El ex mandatario blanco confirmó que este jugador fue el de Fuentealbilla. "Efectivamente. El Barça y el Madrid son rivales deportivos, pero deben ser clubes amigos y no creo que deban desestabilizarse entre ellos".



"Me alegro del éxito de Laporta, de que se haya demostrado que es un brillante gestor deportivo y de que los ataques que sufrió eran injustificados", concluyó.