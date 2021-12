El director general adjunto a la presidencia del Real Madrid, Jorge Valdano, reconoció esta tarde que el seleccionador Vicente del Bosque "tiene razón" cuando en la víspera del encuentro de Copa Confederaciones ante Estados Unidos aseguró que los "grandes clubes no se hacen con grandes fichajes".El mensaje del seleccionador, que algunos han interpretado como un 'recado' a la filosofía implantada por Florentino Pérez en el Real Madrid, ha tenido eco en Valdano, quien afirmó que el partido disputado el miércoles por España es "una demostración de la frase de Vicente (Del Bosque): a veces grandísimos jugadores no ganan campeonatos ni partidos, tiene razón".Valdano, por otro lado,, pero que no es momento de especular porque los fichajes son sólo realidad cuando "las negociaciones se resuelven".El director general adjunto a la presidencia volvió a referirse a la situación de Villa y reiteró que ha sido el Valencia quien "ha descartado su venta" y no el Real Madrid. "Mientras estuvo en venta es notorio que pujamos por él, pero cuando cambió la estrategia nos retiramos con pena porque era un objetivo", destacó.Valdano se mostró. "No hablamos de especulaciones y no podemos contestar por el jugador", indicó.El dirigente subrayó que los deseos del club están "orientados" y que ahora hace falta "encontrar compradores y convencer a algún jugador que lógicamente se resiste a dejar el club". "Comprar y vender ahora es un problema y ya llegará el momento en el que empiecen a sustanciarse las cosas porque quedan dos meses y medio para que de comienzo el campeonato", aseguró.Valdano, por otro lado, cree que el fichaje de Raúl Albiol les hace "más fuertes" en una zona "donde teníamos alguna alguna". "Es además un objetivo más feliz porque es un jugador español, el segundo, porque primero fue Negredo. Estamos muy satisfechos de contar con él", explicó.En la misma línea espera que el equipo de baloncesto sea "más competitivo". "Messina y Maceiras trabajan mano a mano, ya cayeron jugadores importantes y esperamos que el goteo siga la próxima semana", apuntó.Valdano hizo estas declaraciones durante la, actual directivo de la entidad de Chamartín que preside Florentino Pérez, quien también asistió al acto.