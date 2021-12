Ronaldo: "Deseo jugar con Kaká, Raúl y Casillas"

El portugués Cristiano Ronaldo ha roto definitivamente su silencio -tras varias supuestas entrevistas falsas- para confirmar que el reconocimiento médico previo a la rúbrica de su contrato había salido "perfecto" y reitera que "siempre" quiso jugar en el equipo blanco.



"En este momento querría descansar, si me lo permiten. Las cosas no están terminadas. Ya hice todos los exámenes y está todo bien, todo perfecto", expresó el futbolista desde el complejo 'Vale do Lobo' en El Algarve.



El jugador, en palabras recogidas de la prensa portuguesa, reconoce que no sabe cuándo será su presentación ni qué número llevará en la camiseta, pero, y aunque la operación no está cerrada, ya habla como madridista. "Quiero estar bien para la pretemporada, estoy deseoso", expresa.



"Ahora es el momento de descansar, de estar con mi familia para después comenzar a lo grande, con fuerza y dar lo mejor. Esto será un desafío, pero mi carrera siempre estuvo basada en ellos, las expectativas sobre mí son granes, pero estoy habituado a ello", añadió, reconociendo que todavía no tiene casa en Madrid, pero que "habría tiempo de buscarla" así como de "aprender español".



Encantado de compartir vestuario con Kaká



El luso sabe que "el Real Madrid es un club acostumbrado a ganar igual que el Manchester United", pero considera que "siempre los comienzos son complicados". "Estuve seis años en el Manchester y allí el fútbol es más físico, más rápido. Los buenos jugadores son capaces de adaptarse a cualquier tipo de fútbol, y espero hacerlo rápidamente", confió.



Además, está encantado de compartir equipo con "Kaká, un gran jugador, que fue el mejor del mundo y 'Balón de Oro'" y "también con Raúl, Casillas o Guti".



"Ya lo he dicho, el Real Madrid siempre fue un club en el que quise jugar. Aprovecho para aclarar a los seguidores y las personas del Manchester que comprendan mi decisión. Fue un acuerdo mutuo y estoy muy feliz. Va a ser un gran desafío", recalcó.