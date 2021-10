Ronaldo: "Mi traspaso es como cualquier otro"

El portugués Cristiano Ronaldo ha intentado normalizar su traspaso al Real Madrid asegurando que "no es diferente a cualquier otro", a pesar de la controversia generada por la cantidad que recibirá el Manchester United, de 94 millones de euros, por su venta, además de asegurar que no tiene conocimiento de que su fichaje fuese cerrado hace un año, ya que "los acuerdos entre clubes son privados".



"No hubo acuerdo hace un año, no que yo sepa, porque los acuerdos entre los clubes son privados. Yo expresé mi deseo de ir al Real Madrid y los dos conjuntos llegaron a un acuerdo", explicó Cristiano Ronaldo en una entrevista concedida al diario británico 'News Of The World', donde concluía que "este traspaso no es diferente a cualquier otro".



Además, el portugués asumió su responsabilidad en cuanto a los problemas que haya podido causar su fichaje en las relaciones entre clubes, justificando tanto a su ex equipo como a su nuevo destino. "Cualquier cosa incorrecta con mi salida ha sido mi culpa, no tienen nada que ver el Real Madrid ni el Manchester United", dijo.



"Abrí la boca y eso es lo que causó problemas entre los dos clubes, que actuaron de manera correcta. Sí que podía haber manejado las cosas de otra manera, y no haberlo hecho todo tan público", lamentó el jugador.



Además, Cristiano Ronaldo desveló que su intención era fichar por el Real Madrid desde que ganó "la Liga de Campeones con el Manchester United" hace un año, a pesar de que, hasta hace un mes, aseguraba que el club inglés era su hogar y donde quería permanecer.



"Desde que ganamos la Liga de Campeones pensé que no había más que pudiera hacer en Manchester, y cuando ya has hecho todo lo que puedes, sabes que ha llegado la hora de un nuevo desafío", justificó el luso, quien aún así celebró haberse quedado "una temporada más y conseguir tres títulos", lo que no evitaba su "sueño de jugar con el Real Madrid".