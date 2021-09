Aznar califica de "demagogia" las críticas por el fichaje de Cristiano Ronaldo

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha calificado de "demagogia" las críticas que se están dirigiendo contra el Real Madrid por el precio que está dispuesto a pagar por el fichaje de Cristiano Ronaldo.



Aznar, quien se ha referido a este asunto en una entrevista en Telecinco, recogida por Efe, ha subrayado que se está en un mercado libre y, por tanto, le parece bien que se fiche a los jugadores que se consideren oportunos si hay dinero para pagarlos.



"Me parece un poquito de demagogia", ha señalado ante las críticas por el precio y por el hecho de que se haya concedido un crédito al Real Madrid para poder afrontar una operación de estas características.



Sí ha reconocido que puede llamar la atención pagar 96 millones de euros, pero "como se pagan cuarenta por otras cosas", ha señalado.



Aznar ha insistido en que lo más importante de la banca es que pueda prestar dinero a quien lo puede devolver, ya que los problemas surgen cuando se presta a quien no puede hacerlo, como ha subrayado que se está demostrando en la actual crisis económica y financiera.



A las críticas de los últimos días se ha sumado hoy el presidente de la Generalitat, José Montilla, quien ha considerado que lo que ha pagado el Real Madrid por Ronaldo y por Kaká no es "ejemplarizante" en un momento de crisis económica.