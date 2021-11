Tévez no seguirá en el Manchester United

El delantero argentino Carlos Tévez dejará el Manchester United tras no alcanzar un acuerdo para firmar un nuevo contrato con el club.Tal y como anuncia en una nota el actual campeón de la Premier League, el club estaba dispuesto apor Tévez, valorada en 25,5 millones de libras (30 millones de euros), tras cumplirse los dos años de contrato por cesión del atacante.Asimismo, el conjunto inglés había ofrecido al argentino, que lcedido por el West Ham United, un contrato de cinco años "que le habría convertido en uno de los jugadores mejor pagados", según afirma el club.."De manera decepcionante, sus asesores informaron al club de que él no desea seguir jugando en el Manchester United. El club agradece a Carlos sus servicios en las dos últimas temporadas y le desea buena suerte en el futuro", señala la entidad.El ariete argentino, que marcó 15 goles en la pasada temporada y se había ganado el afecto de la afición de los "diablos rojos",por no jugar más de titular, a fin de prepararse para el Mundial de Suráfrica de 2010.Según la cadena pública británica BBC, el favorito para contratar al argentino es el Manchester City, que cuenta amplios recursos económicos tras ser adquirido el pasado año por el consorcio árabe Abu Dhabi United Group.Sin embargo, el jugador, de 25 años, también ha sido vinculado con el Chelsea y el Liverpool. Tévez, que ha ganado con el Manchester United dos títulos de la Premier League y una Liga de Campeones (2008), jugó por última vez con los "diablos rojos" el pasado 27 de mayo en la final de la Champions League, que se adjudicó el Barcelona en Roma.