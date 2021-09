Botín no desvela si el Santander ha financiado el fichaje de Cristiano Ronaldo

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha dicho que su entidad no desvela información ni de clientes ni de los créditos que se conceden al ser preguntado sobre si su banco ha financiado la operación de compra por parte del Real Madrid del futbolista Cristiano Ronaldo.



"Lo que usted me pregunta del jugador... ¿cómo se llama?", ha ironizado el presidente del banco Santander tras ser preguntado por un periodista sobre si su entidad financia la compra de Cristiano Ronaldo, que asciende a más de 94 millones de euros.



Botín ha considerado que esta operación "es cosa del Real Madrid". "Y yo no entro en las decisiones de otras compañías", ha apostillado tras presentar la memoria de 2008 y las actividades de 2009 de la Fundación Marcelino Botín, que preside.



Y ha recordado que en todas las Juntas de Accionistas del banco y en las ruedas de prensa siempre ha señalado que su entidad no habla de clientes, porque debe existir confidencialidad en esa relación.



"No podemos dar información ni de créditos que damos a clientes o que no damos. Y la pregunta sobre todo es para el Real Madrid, como parece", ha indicado Botín, quien ha añadido que siente "no ser más directo", porque no puede decir más al respecto.



Tras considerar que la pregunta sobre esta operación financiera es más propia de la Junta de Accionistas del Banco Santander, que se celebrará el viernes en la ciudad que da nombre a la entidad, Botín ha asegurado que la entidad está concediendo préstamos a "todos los clientes y no clientes" que lo solicitan, siempre que cuenten con solvencia y cumplan las condiciones que marca el banco.



"Eso de que estaba cerrado el grifo, eso no es verdad, por lo menos en cuanto al Banco Santander se refiere. Yo me he estado recorriendo toda la red del Banco Santander y todos nuestros directores están deseando prestar a las grandes, a las pequeñas a las medianas (empresas), a los estudiantes, a todos", ha asegurado.