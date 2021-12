Jorge Valdano, director general del Real Madrid, consideró que el nuevo Real Madrid de Florentino Pérez ha tenido que acudir al mercado con el vigor suficiente para reforzar el equipo porque, un club que ha hecho el triplete (el Barcelona) y que son los auénticos galácticos de la actualidad".En una visita a la Agencia Efe, Valdano comentó que este año tenían que "estrechar la gran diferencia que marcaron la temporada anterior y eso no se logra entrando al mercado de una manera tímida", sino apostando por una inversión que se ha traducido por ahora en los fichajes del brasileño Kaká y del portugués Cristiano Ronaldo Valdano precisó que para la concreción definitiva del fichaje de Ronaldo, faltaJorge Valdano insistió en que la contratación de ambos es "una inversión" importante, pero que "no es más que el comienzo de un círculo virtuoso que termina por traer al club soluciones deportivas y económicas", puesto que se calcula que el desembolso se revierta en ingresos en un breve plazo de tiempo."Dentro de una crisis como la que se está viviendo, pero basta con abrir cualquier periódico económico para encontrarnos con recomendaciones de que las empresas tienen que ivertir, intentar activar la economía. Exactamente eso es lo que está haciendo el Real Madrid", aseguró.Tras señalar que en este breve espacio de tiempo desde la proclamación de Florentino Pérez como nuevo presidente, el Madrid seguramente se ha vuelto a convertir en la, por lo que "llevar el discurso" del dinero que han costado ambos jugadores "hacia el terreno de la moralidad es desenfocar totalmente el debate", además de que "es una gran tentación para los demagogos, que tiene muy poco sentido".Más que preocupado por críticas ya esperadas desde ciertos ámbitos, Valdano reconoció que le sorprendieron "más los comentarios de un falso progresismo que lejos de llevar el debate al terreno de la lógica empresarial lo terminan centrando en una falsa ética"."El Real Madrid es un líder del futbol mundial y se las tiene que ingeniar para ganar dinero que le permita competir contra el Milán de Berlusconi, contra el Chelsea de Abramovich..., contra grandes clubes que tienen mecenas detrás y para eso se necesitan ideas, atrevimiento y se necesitan grandes jugadores. En eso estamos", declaró a Efe."Si los hubiéramos comprado hace tres años", bromeó, "menos mal que cuando empezamos a hacer las operaciones la crisis ya estaba desatada"."Aquí cada uno ha aprovechado el impacto mediático de la operación para satisfacer a su clientela, desde el arzobispo hasta el diputado", apuntó.Además de asegurar que "el imperialismo no existe en el fútbol porque este es un juego con leyes mucho más primitivas" y de que "este tipo de inversiones en el mercado es positiva para el fútbol español", manifestó que hace un mes todos decían que el Madrid necesitaba "un grandísimo jugador porque era lo único que permitía dar un salto de calidad que lo acercara al Barcelona".En la entrevista con Efe, Valdano consideró que la contratación de jugadores como Kaká y Cristiano Ronaldo "y además una percepción de la realidad que altera el mapa futbolístico"."Basta con quitar a Kaká al fútbol italiano para que parezca que está en decadencia, basta con quitar a Cristiano Ronaldo para que parezca que se devalua toda la Premier., tendríamos la sensación de que estamos ante un fútbol peor", dijo.Lo que tiene claro es que el efecto de la llegada de ambos es superior al provocado por los fichajes hechos en los años precedentes, que tuvieron un desembolso de 300 millones de euros, bastante superior al actual."Los dos fichajes del Real Madrid han levantado el balón de oro, son numeros unos mundiales", aseguró el director general madridista.Valdano, confirmó la intención de los actuales dirigentes del club en "devolverle el protagonismo" a la sección de baloncesto de la entidad madridista, anunciando "novedades" para lo que resta de semana."Ayery, en los próximos días también empezarán a ocurrir cosas dentro de ella", dijo Valdano, en una visita a la agencia Efe.Entre las novedades que se producirán antes del fin de semana en la sección de baloncesto del Real Madrid, todo hace presagiar que se encuentra la llegada como entrenador del italiano, en sustitución de Joan Plaza, al que aún le resta un año de contrato con el club madrileño."Con Messina hemos progresado mucho en los últimos días y no descartaría que de aquí al fin de semana podamos alcanzar un acuerdo. Seguimos trabajando en ello", afirmó Valdano.Para el actual director general y adjunto al presidente del Real Madrid, la diferencia principal entre el proyecto que el club hace para la sección de fútbol y la que realiza para la de baloncesto es que "la NBA está en Estados Unidos y la NBA del fútbol está en Europa"."Nosotros estamos dentro de la NBA del fútbol. Pero. Por eso la llegada de Antonio Maceiras y el interés de contar con Ettore Messina para conducir ese proyecto", apuntó Valdano.