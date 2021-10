Moratti descarta un trueque Eto'o-Ibrahimovic

El máximo dirigente del Inter de Milán, Massimo Moratti, no cree, después de cenar con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, que el sueco Zlatan Ibrahimovic vaya a fichar por el club español.



Así lo aseguró el directivo italiano en una entrevista al canal de noticias deportivas "Sky Sport24", en la que habló de una cena mantenida con Laporta para abordar todas las especulaciones sobre un posible traspaso del sueco al Barcelona a cambio del camerunés Samuel Eto'o.



"Una cena nacida de la curiosidad de ambos. Queríamos poner en común lo que leíamos sobre los periódicos y el deseo de Ibrahimovic de ir al Barcelona. Al final resultó que cada uno quiere a su jugador", dijo Moratti.



"Yo hablaba bien de Ibra, él de Eto'o y nos despedimos diciendo que quizá era mejor conservar a nuestros jugadores. Laporta es una persona muy agradable", añadió.



A pesar de todo ello, Moratti, presidente del actual campeón de la Liga italiana, no descarta la posibilidad de que el sueco termine marchándose.



"Dejemos al tiempo la posibilidad de ver si llega una idea que nos va bien a todos. Me parece entender que estamos satisfechos con Ibra, que por lo demás es el mejor jugador en circulación, y ellos con Eto'o, un jugador que también yo considero muy fuerte y que ha marcado muchos goles para el Barcelona", comentó.



"En este momento soy de la idea del nuestro entrenador, creo difícil que Ibra se vaya. Mourinho es un hombre inteligente, responde a su deber con la pasión y la personalidad debidas", agregó.



Moratti, quien dijo sentir "simpatía" por Ibrahimovic, aseguró que el Inter de Milán no tiene ningún deseo de vender al brasileño Maicon, después de que la prensa deportiva italiana hablara de un posible traspaso al Real Madrid a cambio del holandés Wesley Sneijder y unos 20 millones de euros.