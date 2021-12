Florentino: "Quiero a Kaká y Cristiano en el Madrid"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reconocido que es "una buena noticia" que el Chelsea ya no compita por Kaká en su afán por hacerse con los servicios del jugador brasileño, además de asegurar que desconoce la existencia de una claúsula que le obligue a pagar si no ficha a Cristiano Ronaldo."El problema no será la presentación de Kaká, el problema será si somos capaces de que juegue en el Real Madrid . Este comunicado es una ventaja. Si el Chelsea ya no compite es una buena noticia. Nosotros tenemos buenas relaciones con el Milan. Soy amigo de Galliani, lo cual facilitará este acuerdo. Además, el jugador ha manifestado su voluntad de jugar aquí", indicó Pérez.El máximo mandatario del conjunto blanco, que explicó que esta temporada deberán llevar a cabo, dijo que aún no se ha fichado a nadie. "Nadie ha pagado nada todavía", apuntó en respuesta a las declaraciones del presidente Laporta sobre la posibilidad de que se altere el mercado si el Madrid pagara 65 millones por Kaka.Además, Florentino Pérez argumentó que muchas veces "los jugadores que pueden", añadió ejemplificando con el caso de Zidane, el cual triplicó los ingresos merengues en los tres años posteriores a su contratación.Respecto al supuesto acuerdo con el Manchester por Cristiano Ronaldo, el presidente blanco negó saber nada. "Llevo aquí dos días y medios y ni Boluda, ni nadie me ha hablado de este acuerdo. Lo que sería muy bueno es queesta temporada. Cristiano sería uno de ellos", agregó en declaraciones a Antena 3.Por otro lado, el presidente merengue, que afronta su segunda etapa en el club, pidió paciencia ya que "esta semana no pasará nada". "Voy a trabajar para que. Trabajar en este asunto no es fácil y con la presión que tenemos encima es muy difícil", admitió.Por último, Florentino, que reiteró su gusto por Messi, se refirió al "difícil encaje de bolillos" que tendrán que acometer esta campaña por las salidas teniendo en cuenta que llegarán cinco o seis jugadores. Además fue preguntado por dos de los capitanes."Raúl es un símbolo del club y Raúl se lo pondrá difícil al que venga.porque lleva en el club desde los 11años", finalizó el presidente, que aseguró que los técnicos "no han apuntado en esa dirección", en relación a sobre si estarían interesados en recuperar a Eto'o.