Piqué: "Nos hemos distanciado de Turquía"

El defensa central de España y del FC Barcelona, Gerard Piqué, manifestó hoy su satisfacción tras el triunfo (1-0) de la selección española sobre Turquía en la quinta jornada de la fase de grupos para el Mundial de Sudáfrica 2010.



"Nos hemos distanciado de un rival y eso es lo importante", indicó el central, que hoy fue el protagonista del encuentro al ser el autor del único tanto del choque.



El central, que además debutaba en partido oficial con la 'roja', apuntó que el equipo ahora tendrá más tranquilidad de cara al partido del miércoles. "Viajamos mucho más confiados, tenemos los tres puntos y el rival tendrá ansiedad", comentó el defensa, que sustituyó a su compañero Puyol en el eje de la zaga.



Por su parte, Juan Mata, otro debutante en partido oficial con España y que también vestía la 'roja' por primera vez, se mostró muy contento por la oportunidad concedida hoy por Vicente del Bosque. "Esto muy satisfecho por debutar en un campo como este y salir ganando. Le debo mucho a Del Bosque por haberme permitido debutar", aseveró el centrocampista del Valencia.



El zurdo se refirió a la trascendencia del encuentro de hoy. "Sabíamos que era muy importante ganar porque son el rival a batir. España va a ir a ganar en Turquía, porque no sabemos hacer otra cosa", concluyó el jugador forjado en la cantera del Real Madrid.



Albiol: "No hemos estado brillantes, pero hemos ganado"



El central internacional del Valencia Raúl Albiol admitió que la selección española no estuvo brillante en el triunfo, por 1-0, contra Turquía en partido de la quinta jornada de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo de fútbol de Sudáfrica, disputada en el Santiago Bernabéu.



"Esto es fruto de todo el equipo, aunque hoy no hemos estado todo lo finos que debíamos. Nos ha costado un poco, sobre todo en la primera parte. Los rivales son complicados, tienen un nivel alto y nos ha costado, pero lo más importante es conseguir los tres puntos", comentó.



Albiol señaló que, quizá, la selección ha acostumbrado a la afición a "ganar no fácil, pero sí a superar a los contrarios con cierta facilidad". "Turquía ha jugado sus cartas, pero hemos dado un paso importante, aunque queda el partido de Estambul. Tenemos que seguir con la misma humildad, somos un buen equipo y si hacemos las cosas bien seremos un equipo difícil de ganar", dijo.





Capdevila: "Hemos dado un paso de gigante para el Mundial"



Por su parte, Joan Capdevila señaló que lo principal "era ganar y sumar los tres puntos". "Hemos dado un paso de gigante para el Mundial. Era un partido muy trabado, disputado y en el que Turquía ha jugado sus armas y nos ha costado mantener el balón en la primera parte", declaró.



Respecto a la buena racha de resultados, 30 partidos consecutivos sin perder -27 victorias y 3 empates-, indicó que: "Estamos en buen momento y ojalá dure mucho más. En Turquía no vale el empate, es una gran selección y debemos estar preparados porque lo que nos encontremos allí será complicado".





Terim: "España ha merecido la victoria en la segunda parte"



Fatih Terim, seleccionador de Turquía, aseguró, tras la derrota de su equipo contra España (1-0) en la fase de clasificación para el Mundial 2010, que su rival había merecido la victoria en la segunda parte, aunque apuntó que el duelo del próximo miércoles en Estambul será "distinto".



"Por la primera mitad no lo puedo decir (que el triunfo de España fuera justo), pero la segunda sí. España, después del gol, ha jugado bastante bien. En la segunda parte ha merecido la victoria. El resultado es que España ha ganado. Les felicito", valoró en la rueda de prensa posterior al partido en el Estadio Santiago Bernabéu.



También destacó la actuación del colegiado Massimo Busacca, del que dijo que es "uno de los mejores árbitros del mundo". "Durante el partido sí hubo algunos momentos en los que no estábamos conformes, pero en general ha sido un buen arbitraje", añadió.



Turquía y España se encontrarán de nuevo el próximo miércoles, esta vez en Estambul, en las eliminatorias del Mundial 2010. "Ese partido será distinto", avanzó el técnico, que recordó: "Hoy hemos tenido tres claras ocasiones de gol. Hemos fallado oportunidades, pero claro que sí podemos vencer a España".