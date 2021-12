Rakocevic: "Tenemos un equipazo"

Hablar de Rakocevic es hablar del mejor escolta de Europa del momento y del máximo anotador de la ACB (el único que lleva más de 20 puntos de media por partido). La carrera del escolta serbio, que empezó jugando en el Estrella Roja y tuvo un modesto año en la NBA con los Minnessota Timberwolves, se encuetra en su mejor momento con el TAU, equipo al que llegó en 2006 tras un modesto paso por el Madrid.



Al frente del conjunto vitoriano esta temporada Igor ha conseguido machadas como anotarle 37 puntos en un partido al Unicaja o establecer el récord te tiros libres anotados de forma consecutiva en la Euroliga (57).



Su equipo no renuncia a ninguno de los títulos por los que lucha. Ya tiene uno, la Supercopa de España, pero le faltan los grandes. ¿Imposible? "Este año tenemos un equipazo. Lo único que nos puede frenar son las lesiones o la mala suerte", afirma el escolta serbio.



La primera pregunta es la más actual. Pese a ser los líderes destacados de la ACB, llegáis a la Copa del Rey tras haber perdido ante el Real Madrid. Caísteis en Vistalegre tres meses después de vuestra última derrota en liga. ¿Qué valoración sacas?



R. La derrota contra el Real Madrid nos duele de una forma especial por la manera en la que perdimos. No podemos regalar un partido que vamos ganando por 15 puntos a falta del último cuarto. Lo importante de esta derrota son las conclusiones que hemos sacado.



Si en la Copa del Rey vivimos otra situación como ésta, seguro que reaccionamos mejor. El Real Madrid parece haberse destapado como el equipo de las remontadas, ya lo hicieron con el Barcelona en la Euroliga y lo repitieron ante nosotros.



Sergio Llull declaró hace unos días que al TAU le podía pasar esta temporada lo mismo que al Madrid en la anterior, que empezaron muy fuertes en España y Europa, pero se quedaron sin ganar ningún título. ¿Qué le respondería a Llull?



R. En primer lugar, eso no es del todo cierto porque nostros ya hemos logrado un título, la Supercopa de España, torneo en el que, por cierto, el Madrid no estaba. De las tres competiciones españolas ya tenemos una en el bolsillo.



Es cierto que es la competición menos importante, pero estoy seguro de que al nivel que estamos jugando esta temporada vamos a ganar más títulos. Lo único que nos puede parar son las lesiones o la mala suerte.



Ha sido el mejor jugador de la Euroliga del mes de enero y en la ACB está promediando 21 puntos por partido. ¿Se encuentra en el mejor momento de su carrera?



R. Empecé la liga en muy buena forma la temporada y me he mantenido a un nivel alto. Espero no tener ningún bajón de juego hacia el final de la temporada. Creo que he mejorado en muchos aspectos desde mi llegada a la ACB (Rakocevic llegó a la ACB en la temporada 2004/05, cuando fichó por el Pamesa procedente del Estrella Roja).



En mi primer año en la ACB también hice una gran temporada (promedió 21 puntos por partido), pero es cierto que en Vitoria tengo a jugadores buenísimos que me ayudan a lucirme. Con ellos es más fácil encestar.



Tras su paso por el Pamesa estuvo en el Real Madrid, en el que sólo aguantó una temporada. ¿Tiene cuentas pendientes con el equipo blanco?



R. Es verdad que con Maljkovic en el Madrid no estuve a mi mejor nivel, pero no me gusta hablar mucho de ello. Eso ya lo he olvidado, quiero dedicarme sólo a jugar y ganar con el TAU.



¿Si tengo una espinita clavada con el Madrid? Salí hace tres años de ese club y los periodistas aún me seguís preguntando por esa etapa. La verdad es que no me gusta pensar mucho en el pasado. Estoy viviendo un presente de triunfos en Vitoria.



Dígame un quinteto ideal para la Copa



R. Me considero muy competitivo y me molesta pensar en un quinteto ideal en el que figuren jugadores que no son de mi equipo. No podría poner a ningún rival en ese cinco ideal. Creo que en el TAU tenemos un equipazo así que apúntese el nuestro: Prigioni, Teletovic, Pete Mickeal, Splitter.. ¡y yo!



Pese a tener un equipazo, me imagino que alguno de sus rivales le preocupará especialmente



R. La Copa del Rey es una competición corta, en la que es habitual que algunos jugadores destaquen especialmente haciendo tres buenos partidos. El año pasado fue Rudy con La Penya y el anterior, Jordi Trias con el Barcelona.