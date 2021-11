El Arsenal sigue pendiente de Arshavin

El traspaso del jugador ruso no ha podido completarse

El Arsenal continúa pendiente de saber si logrará o no completar el fichaje del centrocampista ruso Andrei Arshvin, del Zenit St. Petersburgo.



Según indican medios británicos, tras un día de ajetreos, el club de Londres entregó a tiempo los papeles necesarios a la Premier League antes de que concluyera el lunes el mercado de traspasos, a las 17.00 GMT.



El traspaso del jugador, sin embargo, no pudo completarse, dejando al técnico del equipo del norte de Londres, el francés Arsene Wenger, pendiente de saber si logrará incorporar a las filas del club al medio ruso.



De confirmarse el fichaje, Arshavin podría costarle al conjunto inglés entre 12 y 15 millones de libras, potencialmente una cantidad récord para esta entidad.



El internacional ocuparía el lugar dejado por el bielorruso Alexander Hleb tras su marcha el pasado año al Barcelona.



La llegada del centrocampista Arshavin reforzaría, además, una plantilla que echa de menos a su capitán, Cesc Fábregas, a Tomas Rosicky y a Theo Walcott.



El Arsenal no atraviesa su mejor temporada y ocupa la quinta posición de la tabla general, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado.