El Liverpool vuelve a ceder un empate

El Liverpool no abandona su mala racha de resultados y ha cedido ante el Wigan Athletic su tercer empate consecutivo (1-1), un resultado que no sólo le cuesta el liderato de la 'Premier League' compartido con el Manchester United, sino que le deja ahora empatado en la segunda posición con un Chelsea que no dejó pasar la oportunidad.



Los 'blues' aprovecharon la visita del Middlesbrough para sumar tres puntos, colocarse a sólo dos de los 'red devils' (aunque con un partido más) y afianzar su plaza de Liga de Campeones, pues el empate 'in extremis' del Arsenal frente al Everton les deja con una ventaja de seis sobre los 'gunners'.



El equipo de Rafa Benitez sigue empeñado en desperdiciar el buen trabajo de la primera vuelta, y con el tercer empate consecutivo perdió la oportunidad de seguir ostentado el liderato de la 'Premier'. Un gol de penalti del egipcio Hossam Mido a falta de siete minutos para el final le acabó costando la victoria a los 'reds'.



El ex delantero del Celta de Vigo, que debutaba como jugador del Wigan tras su cesión procedente del Middlesbrough, no desaprovechó la pena máxima cometida por Lucas Leiva sobre Koumas y neutralizó el gol conseguido por Yossi Benayoun en los últimos minutos de la primera mitad.



El resultado, sin embargo, carece de gran efecto sobre la marcha de los de Steve Bruce, que a pesar de continuar emplazados en el séptimo puesto, tienen a diez puntos los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.



El fiasco 'red' permitió al Chelsea colocarse en segunda posición empatado a 48 gracias a su victoria sobre el 'Boro'. Los de Luiz Felipe Scolari mostraron una gran superioridad ante un conjunto que apenas tuvo respuesta para un equipo que desde el primer minuto se hizo gran dominador del esférico.



Si jugar en Stamford Bridge nunca es plato de buen gusto, tratar de hacerlo sin balón se convierte en una tarea imposible. Victoria fácil gracias a los dos goles conseguidos por Salomon Kalou y nuevo revés para los de Gareth Southgate, que seguirán una semana más en la

última posición de la tabla.



Más igualdad ofreció el partido que disputaron Everton y Arsenal, y así lo reflejó el electrónico. Quinto y sexto clasificado de la Premier firmaron el empate a un gol gracias al tanto conseguido en el minuto 92 por Robin Van Persie en un remate escorado a la izquierda.



El holandés salvó un punto en Goodison Park para los de Arsene Wenger, que siguen acuciados por los problemas físicos de su plantilla. Los de David Moyes (que finalmente pudieron contar con la presencia de Mikel Arteta) ganaban desde el minuto 60 gracias al gol de Tim Cahill.



El Hull sigue en caída libre, y el City suma con Robinho



El Hull City, que fuera la gran revelación del comienzo de temporada en las islas, sigue adelante con su caída libre, y encajó frente al West Ham su sexta derrota consecutiva (2-0). Los tigres siguen perdiendo posiciones y cada vez están más cerca de los puestos de descenso, que quedan ahora a tan sólo seis puntos.



El West Ham hizo valer el factor campo ante un rival directo en la clasificación y sumó los tres puntos gracias a los goles conseguidos por David di Michele y Carlton Cole. Trayectorias encontradas, pues los 'hammers' prosiguen con su escalada y suman ya cuatro triunfos en los últimos cinco partidos.



Por su parte, el Manchester City sumó los tres puntos (2-1) en un encuentro ante el Newcastle que finalmente sí disputó el brasileño Robinho. No pudo ser mejor el debut de Craig Bellamy, que anotó el tanto que a la postre supondría la victoria sobre las urracas. Por

último, empate (2-2) en el fondo de la tabla entre Bolton y Blackburn Rovers, que sale de los puestos de descenso.