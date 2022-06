Xavi, Torres y Casillas, en el once ideal del año

Tres de los campeones de la pasada Eurocopa, Xavi, Torres y Casillas, han sido elegidos junto al Balón de Oro Cristiano Ronaldo y al campeón olímpico Lionel Messi entre los once mejores jugadores de fútbol del 2008 por el diario deportivo L'Équipe.



Por delante de Casillas, en el once ideal del año que termina, el lateral brasileño del Barcelona Daniel Alves se cuela en una defensa de cuatro dominada por tres jugadores del Manchester United: Ferdinand, Vidic y Evra.



Como medio centros, aparecen el inglés Steven Gerrard por la izquierda, del Liverpool, y Xavi, flanqueados por Cristiano Ronaldo y Messi. En la delantera forman Fernando Torres, del Liverpool y Zlatan Ibrahimovic, del Inter.



Por países, España queda clasificada como la mejor selección, con tres elegidos entre los once "reyes", seguida de Brasil e Inglaterra con dos, y de Serbia, Suecia, Francia y Portugal, con un jugador por cada uno de esos países.



En cuanto a la clasificación por equipos, el Manchester United -campeón de la Premier, de Europa y del Mundial de Clubes- domina el once, con cuatro titulares, seguido del Barcelona con tres y del Real Madrid, Liverpool e Inter de Milán, cada uno con un representante.



En los últimos cinco años, en el once ideal que elabora el periódico no aparecía ningún jugador español, con la excepción de Cesc Fabregas (Arsenal) en 2007.



El equipo suplente, en el que hay otros cinco españoles, lo formarían Buffon (ITA/Juventus), Ramos (ESP/Real Madrid), Lahm (ALE/Bayern Munich), Terry (ING/Chelsea), Puyol (ESP/Barcelona), Senna (ESP/Villareal), Lampard (ING/Chelsea), Ribéry (FRA/Bayern Munich), Iniesta (ESP/Barcelona), Eto'o (CAM/Barcelona) y Villa (ESP/Valencia).