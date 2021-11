El FC Barcelona se encontró con un rival duro que no le permitió desplegar desde el principio su juego arrollador y dinámico. Trabados algunos de sus principales baluartes, el gol tardó en llegar. Hasta entonces, los protagonistas fueron el portero y el despliegue físico en el centro del campo.Le llegaron tres veces y estuvo impecable en las tres: un disparo de Sneijder que desvió a córner y dos mano a mano con Drenthe y Palanca. No se le puede pedir nada más.Creó peligro por la banda derecha cuando combinó con Messi en la primera mitad, pero apenas culminó nada y su excesiva vocación ofensiva le creo algún problema a su equipo, pues dejó demasiados espacios atrás.El jugador más lúcido de la zaga azulgrana. Sobrio en el corte, se anticipó siempre a los delanteros blancos y sacó el balón con criterio. Vio una tarjeta amarilla 39 por una entrada por detrás a Higuaín, en la única jugada que midió mal.Generoso, como siempre, en el esfuerzo y atento al cruce del primer al último minuto. El Real Madrid dejó que fuera él quien iniciara la jugada de su equipo, tarea de la que no salió airoso. Demostró una vez más que lo suyo es defender.Sneijder, lesionado, no le creó problemas en la primera mitad, lo que le permitió incorporarse con peligro e incluso probar el disparo. En la segunda parte, Palanca le dio más problemas y su actuación se diluyó.Gran despliegue físico del marfileño, que estuvo en todas partes y se incorporó con peligro desde la segunda línea. Un valladar en el centro del campo.Gago le amargó la noche al anularle en la fase de creación. Participó menos lo que en él es habitual y esta vez no fue el cerebro del juego azulgrana. Acabó sustituido por Keita en el último minuto de partido.Aportó brega en el centro del campo, pero se mostró muy errático y nunca le tomó el pulso al choque. Acabó sustituido por Busquets en el minuto 63 de partido.Empezó muy bien, desbordando por banda derecha, pero le cosieron a patadas y acabó desfondado. Aún así tuvo un par de ocasiones claras para batir a Casillas y al final logró el 2-0 en el tiempo añadido.Le tocó a medirse a Michel Salgado por la banda izquierda y casi nunca le desbordó. Un disparo que Casillas envió a córner y la asistencia en el gol de Messi fue lo único destacado del delantero francés.Tuvo varias ocasiones claras de gol, incluido un penalti en el minuto 70 que le paró Casillas. Pero se repuso, fue el que demostró tener más fe de los tres de arriba y al final tuvo el premio del gol al marcar el 1-0, a ocho minutos de la conclusión, al aprovechar un error de la zaga madridista.Salió por Gudjhonsen en la segunda mitad y demostró mucho en muy poco tiempo. Aportó temple y consistencia al centro del campo y provocó un penalti que le hizo Michel Salgado y que Eto'o falló.: Sustituyeron a Eto'o (min.88) y Xavi (min.90), respectivamente, dos cambio cuya única finalidad fue la de arañar unos segundos al crono. Sin tiempo para demostrar nada.