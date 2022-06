Calderón: "Me da pena la foto de Florentino"

El presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, lamentó la foto que aparece en las portadas de los periódicos del antiguo mandatario del club Florentino Pérez con sus ex futbolistas Zinedine Zidane y Ronaldo con motivo del partido contra la pobreza organizado por ambos anoche en Fez (Marruecos).Calderón, aseguró que es "una foto muy triste de un ex presidente que aparece en los momentos en los que teóricamente hay crisis". "Me habría encantado verla cuando ganamos las dos Ligas o la Supercopa", sentenció.Así, reiteró que le parece una "pena" y que es "triste" que se produzca, aunque no le sorprende. "Viniendo de quien viene, alguien que busca su beneficio personal, era esperada", criticó.Cree que sólo es otra maniobra más de algo que "es un secreto a voces desde los dos años y medio" que lleva en el cargo, en su deseo de "entorpecer y desprestigiar la labor de la Junta". Por eso, espera que "dentro de unos días o mañana mismo aparezca con otro jugador que se llevó 4.000 millones de pesetas, del Real Madrid, y según él mismo ha manifestado lo hizo para fomentar la natalidad y la prostitución", dijo, en referencia a Antonio Cassano Calderón considera que "aparecer en este momento no sólo no ayuda, sino que perjudica" y que los madridistas deberían "estar unidos", pero no "porque esto sea una crisis grande, aunque las cosas se plantean de una forma más alarmante aquí"."No todos los que queremos al Madrid lanzamos el mismo mensaje de tranquilidad y de calma. Es el momento en el que los madridistas deberían estar unidos y él sabe que esa foto no ayuda", recalcó.Por otra parte, el mandatario madridista quiso "ratificar" lo que dijo Mijatovic : "Vamos a tener un poco de tranquilidad, porque lo que tenga que ocurrir diferente, si ocurre, ocurrirá. Vamos a dejarles trabajar"."El mensaje es de tranquilidad y optimismo y no de apelar a épocas pasadas, porque con eso no se hace más que perjudicar al club y desunir a la masa", añadió, sin dar, sin embargo, nada por seguro, al ser reiteradamente cuestionado por el fututo de Bernd Schuster. "Seguro no hay más que la muerte", sentenció."Cuando se juegue el partido con el Recreativo, que vamos a ganar, las cosas seguirán igual y ganaremos en Minsk y el club ganará algún trofeo", consideró.El mandatario realizó estas manifestaciones tras su participación en Valdebebas en un acto con el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo para explicar el plan de desarrollo de un programa por el cual la Comunidad dotará de desfibriladores a 113 instalaciones deportivas municipales madrileñas.