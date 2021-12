El Zenit margina al agente de Arshavin

El Zenit San Petersburgo negociará directamente con los clubes interesados en fichar a su delantero, Andréi Arshavin en el mercado de invierno, informó a Efe un portavoz del campeón de la UEFA.



"No negociaremos a través del agente de Arshavin, sino directamente con los clubes", apuntó Alexéi Petrov, portavoz del Zenit.



El Zenit acusa al agente de Arshavin, Dennis Lachter, de haber entorpecido tras la Eurocopa las negociaciones entre el equipo de la antigua capital imperial y el Tottenham inglés, el único que presentó una oferta en firme por el futbolista.



Arshavin, de 27 años, aseguró la pasada semana que tras la disputa de los dos últimos partidos de liga y los enfrentamientos frente a Juventus y Real Madrid en Liga de Campeones, no volverá a vestir la camiseta del Zenit.



"Si no dejo el club durante el paréntesis invernal, seré jugador del Zenit sólo sobre el papel. No quiero jugar en el Zenit el próximo año y no lo haré", declaró al diario "Sport-Express".



El entrenador del Zenit, el holandés Dick Advocaat, dio hace unos días el visto bueno a la salida de Arshavin, campeón de liga, UEFA y Supercopa con su equipo, y semifinalista en la Eurocopa con la selección rusa.



"Hay que dar a Arshavin una oportunidad. Hemos vividos buenos momentos, pero ha llegado la hora de separarse. Lo mejor para el jugador y el club es que Arshavin fiche por uno de los grandes equipos de Europa", apuntó.



Arshavin estuvo a un tris de fichar por el Tottenham en agosto, pero las altas pretensiones económicas del club ruso echaron por tierra la operación.



Ahora, según la prensa rusa, varios equipos españoles, como el Real Madrid, e ingleses, estarían interesados en hacerse con los servicios del futbolista ruso, que se ha declarado aficionado del Barcelona.