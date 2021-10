Marc Gasol debuta en la NBA con una derrota en Houston

Marc Gasol dio una buena imagen en su debut en la NBA con su equipo, el Memphis Grizzlies, donde militó su hermano Pau desde el año 2001 hasta el pasado año cuando pasó a los Ángeles Lakers. Marc quiere convertirse en un nuevo referente del Memphis, aunque no impidió la derrota de su equipo en Houston ante los Rockets de Yao Ming y un viejo conocido de Marc, el argentino Luis Scola. El Memphis perdió por 71-82.





Marc hizo su primer doble-doble

Marc hizo un doble-doble y fue el segundo máximo encestador del equipo, sólo superado por el alero Rudy Gay que lideró el ataque con veinte tantos y cuatro rebotes. Marc aportó doce puntos e hizo doce rebotes en un encuentro en el que los suyos fueron de menos a más. El internacional catalán jugó treinta y siete minutos en su debut para anotar cinco de los doce tiros de campo y 2-3 desde la línea de personal, también dio una asistencia y puso dos tapones.



"Estuvimos muy igualados en el marcador cuando sólo faltaban cuatro minutos, pero al final ellos jugaron mejor que nosotros y nos ganaron", declaró Marc Gasol. "Nuestras reservas completaron un buen trabajo, especialmente cuando los titulares no comenzamos bien".



Marc Gasol dijo también que los nervios como novato se fueron enseguida y especialmente en su caso ya que tiene mucha experiencia internacional que los nuevos que llegan a la NBA.



El entrenador de los Memphis, Marc Lavaroni, destacó el trabajo realizado por Marc. "Hizo un excelente trabajo, sobre todo cuando le tocó defender a Yao y también hizo dos buenos saltos¿. "No vamos a ser un equipo que anote muchos puntos en el juego de transición, pero podemos ganar".



También hizo un buen papel otro debutante como Marc. Nos referimos a Darrell Arthur, que jugó 27 minutos para, al igual que Gasol, conseguir un doble-doble con onces puntos puntos, quince rebotes y dos tapones.



Los Raptors ganan con Bosh y Calderón

Oberto, problemas cardiacos

Los Toronto Raptors , donde juega otro español, el base José Manuel Calderón, comenzó su andadura en la NBA con una importante victoria ante los Sixers de Filadelfia (95-84). Fue fundamental la contribución del alero Chris Bosh que lideró el ataque con veintisiete puntos y once rebotes . El pívot Jermaine O¿Neal lo respaldó al encentar diecisiete puntos mientras que el reserva Jason Kapono colaboró con quince para los Raptors.Calderón aportó trece tantos al encestar cinco de los nueves tiro de campo, incluidos tres de cinco de tres puntos . Jugó un total treinta y tres minutos para el equipo canadiense, en el que ya no está Garbajosa, ahora, en en la Liga rusa . Calderón también logró dos rebotes y fue sin duda el mejor del equipo en el apartado de asistencias, al entregar seis balones.Por los Sixters destacó el liderazgo en el ataque del reserva Lou Williams, que encestó dieciséis puntos, y Andre Iguodala, que aportó quince y seis asistencias, mientras que el alero Elton Brand ayudó con catorce.No ha comenzado nada bien la nueva temporada para los Spurs de San Antonio. Además de perder ante los Suns por 98-103, tienen una baja, la del pívot argentino Fabriciodel corazón y está en observación.Oberto no se sintió bien, mientras levantaba pesas en el entrenamiento y se lo comunicó a sus preparadores. Las pruebas médicas confirmaron un problema cardiaco, que se conoce como fibrilación atrial. ¿Lo más importante de todo y la gran suerte fue que Fabricio dijo lo que sentía¿, declaró Gregg Popovich, entrenador del Spurs.Ahora, Oberto tendrá que someterse a exámenes diarios de corazón durante los próximos cinco días y si recupera por completo el ritmo normal, entonces se espera que vuelva a jugar el próximo martes cuando los Spurs se enfrenten a los Mavericks de Dallas.