El Betis castiga al Osasuna de Camacho a balón parado

El Betis conquistó en el Reyno de Navarra su segunda victoria de la temporada en dos acciones a balón parado en la segunda parte, aprovechadas por Mehmet Aurelio y Pavone, para agudizar la crisis del Osasuna de José Antonio Camacho, que sigue sin conocer el triunfo transcurridas ocho jornadas.



Camacho, que se estrenaba en el Reyno de Navarra, encajó su segunda derrota seguida en el banquillo de Osasuna, equipo que encadena ya tres derrotas consecutivas ante un rival directo como el Betis, que se llevó los tres puntos al sacar partido de sendos libres directos en los minutos 51 y 86.



Primera parte equilibrada, en la que el Betis empezó muy cómodo ante un ansioso Osasuna, aunque a medida que transcurrieron los minutos los locales se fueron soltando hasta dominar el juego con Puñal y Ezquerro como hombres destacados.



A pesar de que la primera ocasión fue para el conjunto sevillano, un libre indirecto de Fernando Vega que paró Ricardo al cuarto de hora, Osasuna debió adelantarse con un gol legal, aunque anulado por fuera de juego inexistente, de Ezquerro a centro de Puñal en el minuto 16.



El atacante riojano buscó también el gol con un disparo desde la frontal que Casto despejó adornándose, mientras que el Betis atacó la espalda de Oier con balones por el costado derecho para Damiá, que finalizó una contra con un tiro raso cruzado desviado.



La segunda ocasión bética de la primera parte fue un tiro de Capi que sacó Ricardo con la mano, pero Osasuna fue el que más buscó el gol en los últimos minutos, de nuevo por mediación de Ezquerro tras un saque de banda, pero Casto atrapó bien colocado.



El encuentro tomó color verdiblanco nada más comenzar el segundo periodo. El Betis aprovechó una falta al borde del área para marcar en un libre directo de Mehmet Aurelio, que contó con la colaboración de la barrera 'rojilla' al abrirse.



El gol en contra desconcertó a Osasuna ante un Betis que pudo sentenciar a la contra, pero que finalmente ajustició al equipo local en un libre directo de Emaná que no atrapó Ricardo, con un atento Pavone para establecer el 0-2 definitivo.



Osasuna, que no encontró la reacción con los cambios de Héctor Font, Dady y Masoud, contó no obstante con dos buenas ocasiones para mejorar el resultado, pero ni Kike Sola ni Dady estuvieron lúcidos en la definición. Más de lo mismo y, al final, se oyeron gritos en contra del presidente, Patxi Izco.