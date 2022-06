El partido clasificatorio entre las selecciones de Georgia e Irlanda del Norte, programado para el 6 de septiembre, y perteneciente a la fase de clasificación del Mundial de 2010, se jugará en una sede neutral debido al conflicto bélico mantenido entre georgianos y rusos, según ha anunciado la FIFA.



Así pues, el máximo organismo del fútbol mundial, ha decidido cambiar la sede que acogerá tal encuentro valedero para estar presente en Sudáfrica dentro de dos años, después de analizar la situación que vive Georgia, donde la seguridad no está totalmente garantizada.



El conflicto estalló sobre la provincia de Osetia del Sur cuando Georgia envió tropas y tanques con la intención de recuperar el control de ese territorio el 7 y 8 de agosto, provocando un fuerte contraataque por parte de Rusia.



La FIFA dijo que la Federación Georgiana de Fútbol tenía plazo hasta el 26 de agosto para nombrar una sede neutral para el partido del grupo ocho, que se llevará a cabo en la fecha originalmente planeada, el 6 de septiembre.



Decepción en Georgia



"Estamos enormemente decepcionados con el hecho de que el partido se diputará en una sede neutral," dijo el presidente de la Federación de Fútbol Georgiano, Nodar Akhalkatsi.



"Era un encuentro crucial para la clasificación porque era el primero y porque trabajamos muy duro para el mismo," agregó el directivo en Britton Ferry, una ciudad galesa cercana a Swansea, donde Georgia jugará un amistoso con la selección local este miércoles.



"Pero tenemos una situación importante en nuestro país y no importará dónde juguemos. Los jugadores utlizarán esto como una gran motivación para obtener un buen resultado ante Irlanda," continuó Akhalkatsi.



Irlanda solicitó el cambio



La Asociación Irlandesa de Fútbol (FAI) solicitó el cambio de sede la semana pasada. El partido con Georgia marcará el debut de Giovanni Trapattoni como técnico de la selección de Irlanda.



Por su parte, el defensa del equipo nacional georgiano Zurab Khizanishvili, que milita en el Blackburn Rovers de la 'Premier League' inglesa, dijo que creía que la decisión tomada por la FIFA favorecía al conjunto irlandés.



"Me hubiese gustado que jugáramos en Georgia porque será más fácil para Irlanda hacerlo en cualquier otra parte (...) Irlanda tiene jugadores de mucha calidad," manifestó Khizanishvili.