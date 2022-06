Samuel Sánchez, primer oro de España en Pekín

El asturiano Samuel Sánchez ha dado la primera medalla de oro a España en los Juegos Olímpicos de Pekín, al imponerse en la prueba de ciclismo en ruta sobre la línea de meta adelantándose al italiano Davide Rebellin, que ha conseguido la plata, y el suizo Fabian Cancellara, que se ha alzado con el bronce.



El español se ha metido en una escapada en los últimos kilómetros de la prueba, con una distancia de 245 kilómetros, pero no ha sido hasta los metros finales cuando se ha impuesto sobre la línea de meta, en su 18º triunfo como profesional.



Sólo unos minutos después de coronarse con el oro olímpico y antes de recoger su medalla, Samuel Sánchez ha hablado en exclusiva con Radio Nacional. "Hemos sabido trabajar en equipo y nos hemos compenetrado muy bien", ha afirmado el asturiano.



"Ser campeón es una vez en la vida", ha asegurado exultante, al tiempo que se lo ha querido "dedicar a mi esposa Vanesa y a mis hijos, y a otra persona especial" que no ha querido decir quién es.



España obtiene así su primera medalla en toda la competición de los Juegos inaugurados este viernes, la primera de oro. El nuevo oro olímpico español se ha mostrado exultante en la línea de meta, casi no podía creerse la hazaña que había conseguido.



Guardó fuerzas para el sprint



Sánchez ha sido uno de los tres protagonistas, junto a el italiano Rebellin y el luxemburgués Andy Schleck, de una escapa frustrada por el ruso Alexander Kolobnev y el australiano Michael Rogers.



Lejos de desanimarse, Sánchez ha guardado muchas fuerzas para el final de recta y ha conseguido su mayor logro deportivo sobre el asfalto pequinés.



"He decidido arrancar bastante cerca de meta para tener fuerzas y llegar con más opciones al sprint", ha afirmado respecto al final de la carrera.



Alberto Contador se había retirado pocos minutos antes, al igual que otro de los favoritos para la prueba de esta sábado, Óscar Freire, por lo que el combinado español quedó diezmado y los últimos kilómetros sólo los disputaron Samuel Sánchez, Alejandro Valverde y Carlos Sastre.



"No podía ayudar más y era una tontería ir sufriendo. He hecho lo que he podido, llevaba años sin que me diera una pájara, me he quedado frío, he bebido bastante, creo que ha sido la comida. Ahora a recuperar para la contrarreloj", dijo Contador tras su abandono.



Tercera medalla de la historia en ruta



Sánchez, del equipo Euskaltel Euskadi, ha tenido como escenario de su gesta la Gran Muralla china y ha conseguido la tercera presea en la historia de España en carretera.



Las otras dos medallas las consiguieron en Atlanta'96 Miguel Induráin -oro- y Abraham Olano -plata-, ambas en la modalidad de contrarreloj individual. La última victoria del ciclismo español lo logró, en la prueba a los puntos de pista, Joan Llaneras en Sydney'00. El balear fue subcampeón en la misma prueba en Atenas'04.