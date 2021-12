La Familia Real y Zapatero reciben a la selección

La Familia Real y el presidente del Gobierno han recibido a la selección española de fútbol, que el domingo se proclamó campeona de Europa con un gol de Fernando Torres ante Alemania.



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido a los miembros de la selección española en los jardines de La Moncloa. De esta manera, el Gobierno ha querido reconocer su triunfo en la Eurocopa. Zapatero se ha dirigido a ellos y a su entrenador para agradecerles que hayan hecho feliz "a toda España y a todos los españoles" y les ha dado la enhorabuena por su "talento, trabajo, esfuerzo y humildad".



"Pocas veces se gana con tanta claridad y se convence con un juego espectacular y brillante; habéis hecho grande el fútbol de verdad y habéis demostrado que, a veces, la realidad es mejor que los sueños, porque para muchos españoles la Eurocopa era un sueño casi inalcanzable", ha añadido.



En particular, ha agradecido a la selección que haya hecho que los españoles hayan celebrado la victoria felices y unidos en torno a la bandera de españa y la camiseta roja de la selección.



Además, ha citado particularmente a Iker Casillas ("un capitán de verdad", ha dicho), a Xavi (del que ha recordado que ha sido elegido mejor jugador del torneo) y a Sergio Ramos (al que ha agradecido el gesto de recordar durante la celebración del triunfo al fallecido jugador del Sevilla Antonio Puerta).



Tras bromear con la locuacidad demostrada por el portero Pepe Reina durante la fiesta en la plaza madrileña de Colón, Zapatero ha dado la palabra a Luis Aragonés, quien ha agradecido los elogios del presidente del Gobierno y ha asegurado que los jugadores españoles conforman "el mejor equipo del mundo" y no hay ningún otro que toque el balón con tanta precisión como la suya.



El Rey: "No tenemos una manta para mantearte"



Previamente, los Reyes, los Príncipes de Asturias y la infanta Elena han recibido en La Zarzuela a los jugadores, el seleccionador y el cuerpo técnico en audiencia pública. La Familia Real rinde así homenaje a toda la plantilla por haber conseguido para España la segunda Eurocopa de naciones, después de la obtenida en 1964.



En un ambiente muy distendido, la Familia Real ha recibido a la selección en los jardines del Palacio de la Zarzuela. Las bromas y la ausencia de protocolo han estado presentes durante todo el acto, al que han acudido, además de los miembros de la selección y el resto del equipo técnico, representantes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellos su presidente Angel María Villar, además del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.



Nada más entrar, Don Juan Carlos comentó divertido al seleccionador nacional, Luis Aragonés: "No tenemos una manta para mantearte". Uno a uno, empezando por Aragonés y el capitán, Iker Casillas, fueron saludando y estrechando la mano a los miembros de la Familia Real, aunque, además, el Rey recibió con un abrazo a la mayoría de los jugadores.

Casillas llevaba el trofeo que despertó la curiosidad de la Reina y el Príncipe, quienes la observaron detenidamente, llegando incluso a mirar en su interior. Así, Don Felipe acercó la copa su nariz y llegó a comentar "todavía huele a champán". Tras los saludos, se produjo la tradicional foto de familia en la que, a petición de los periodistas, Don Juan Carlos levantó la copa ayudado por el Príncipe y la Reina. Posteriormente, la Familia Real permaneció unos minutos charlando en los jardines con los miembros de la selección.

Así, los Reyes y la Infanta Elena formaron un pequeño corrillo con Casillas, Ramos, Torres y Reina, mientras el Príncipe conversó con Iniesta y Xabi Alonso y la Princesa Leticia con Luis Aragonés. Tras el acto, tanto los jugadores como los miembros de la Federación, todos con traje negro y corbata, se dirigieron a La Moncloa para tener un encuentro con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



Durante toda la Eurocopa, la Familia Real no ha dejado de apoyar a España en sus enfrentamientos contra Rusia, Grecia, Suecia, Italia y Alemania. Unas veces han sido los Príncipes de Asturias y en otras ocasiones los Reyes, pero la Familia Real ha estado en todo momento con la selección española.