Sarah Santaolalla critica l'oposició de Junts, PP i Vox al decret dels lloguers: "La seva pàtria és la butxaca"
Sarah Santaolalla ha criticat a l'Altaveu al pati l'oposició de la dreta espanyola i catalana al decret de l'habitatge que obligava els llogaters a prorrogar els contractes.
L'analista política, que ha intervingut al programa de La 2Cat des de Madrid, ha defensat què la dreta ha votat "pel seu negoci": "La seva pàtria és la butxaca." "Ahir, Junts, PP i Vox van decidir arruïnar-li la vida a 3 milions de persones", ha assegurat.
Santaolalla també ha assenyalat al programa de Marco Chiazza els interessos econòmics que, segons afirma, tenen alguns dels diputats de les formacions polítiques de dretes. Uns interessos que anirien en contra dels quasi 3 milions de persones que, assegura, "s'han quedat sense casa". "Hi ha alguns diputats de la dreta espanyola i de la dreta catalana que tenen negocis. No sols que tenen diferents cases amb les quals fan negoci, sinó que tenen negocis amb immobiliàries", ha denunciat l'analista.
La tertuliana ha subratllat també que alguns dels diputats "formen part de lobbies que paguen des d'empreses de cases, des de negocis i des d'immobiliàries, que a més no sols s'emporten un benefici, sinó que participen activament en elles".
El periodista Àlex Cubero ha explicat al magazín polític de La 2Cat com queda la situació entre els arrendadors i els llogaters després que s'hagi rebutjat el decret a Madrid.
Les persones que es volien acollir a la pròrroga de fins a 2 anys havien d'enviar un burofax al propietari. Després de la caiguda de la llei, "els juristes no tenen clar si la moratòria queda vigent o no." "El temps en què el decret va estar publicat al BOE, en principi, les persones que van enviar, se'ls hi mantindria la vigència de l'ampliació del contracte durant 2 anys més", ha afegit Cubero.
El periodista també ha afirmat que els arrendadors podrien al·legar que un decret llei, que en principi és per a mesures d'urgència, no s'hauria d'aplicar en casos així. "Una mesura que ha estat un mes en vigor, no podria afectar contractes de fins al 2027: a això s'hi podrien acollir els propietaris per a portar-ho davant el jutge", ha assenyalat el periodista.
Mentre duri el procés, els juristes afirmen que els inquilins podrien continuar vivint en l'habitatge fins que es pronunciï la justícia: "Podries mantenir-te a casa teva sempre que t'hagis guardat el resguard del burofax." En definitiva, el problema polític i econòmic dels lloguers es podria acabar decidint al poder legislatiu.